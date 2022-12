Le Groupe Airvance, leader européen du traitement de l’air, est le principal investisseur de ce tour de table ( PhotoSignature.jpg). L’arrivée de cet actionnaire stratégique au capital de Pando2 va générer de fortes synergies technologiques et commerciales avec un déploiement de l’offre Pando2 dans les pays européens où le Groupe Airvance est déjà implanté.

LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI) : UN ENJEU MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE

La pollution de l’air constitue la 2e cause de mortalité prématurée en Europe. En France seule, elle est directement responsable de 65 000 décès par an, faisant plus de victimes que l‘alcool et la circulation automobile réunis. Moins connue que la pollution de l’air extérieur, la pollution intérieure est tout aussi dangereuse, voire plus. Les composés organiques volatils provenant des peintures, les moisissures, les produits ménagers ou encore les appareils à combustion peuvent rendre les logements 5 à 8 fois plus pollués que l’air extérieur, et ce alors que l’on passe en moyenne 85% de notre temps dans des lieux clos.

Face à cet enjeu de santé publique, Jean-Gabriel Winkler et Guy-Charles Kouame ont lancé Pando2 en 2018. Leur objectif : prévenir et réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air tout en participant à l’effort de transition énergétique.

PANDO2 : LA SOLUTION DÉDIÉE À LA QUALITÉ DE L’AIR LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

Concrètement, Pando2 propose une offre globale face à la pollution de l’air pour accompagner les entreprises, les acteurs de l’immobilier tertiaire et les collectivités territoriales, du diagnostic initial à l’amélioration et au suivi de la qualité de l’air intérieur et extérieur. Aujourd’hui, Pando2 est non seulement la première plateforme ergonomique et interopérable de supervision et de gestion de la qualité de l’air, mais, plus encore, le seul service capable de faire le lien entre qualité de l’air intérieur, qualité de l’air extérieur et climat.

En effet, Pando2 centralise et analyse, au sein d’une application SaaS simple et intuitive, l’ensemble des informations relatives à la qualité de l’air, à l’échelle d’un établissement, d’un bâtiment et d’une pièce. À partir de ces données recueillies par des micro-capteurs, les utilisateurs peuvent alors contrôler plus de 40 paramètres (confinement, présence, étanchéité de l’enveloppe, transferts de pollution, etc.) pour piloter en temps réel leur exposition à la pollution de l’air, et ainsi offrir un lieu sain aux occupants tout en optimisant le fonctionnement des équipements de ventilation et en réduisant les coûts énergétiques.

UN SERVICE QUI SÉDUIT DE GRANDS ACTEURS INSTITUTIONNELS

Commercialisée dès septembre 2019, la solution Pando2 a rapidement séduit les plus grands acteurs institutionnels et gestionnaires de bâtiments en France comme à l’international. À ce jour, la start-up a déployé plus de 3 000 capteurs au sein de 300 établissements dans 5 pays européens parmi lesquels de grandes collectivités, à l’image de la ville de Paris, Boulogne-Billancourt ou de Lorient qui ont équipé l’ensemble de leurs bâtiments publics avec la solution Pando2.

En outre, l’application a été adoptée par des grands groupes spécialistes de la qualité de l’air, du bâtiment et de l’IoT tels que Crédit Agricole Immobilier, Sogetrel, Groupe Qualiconsult et Tera Environnement qui intègrent désormais la plateforme à leurs offres.

UNE LEVÉE DE FONDS POUR ACCELERER SON INTERNATIONALISATION

Afin d’accélérer son développement, Pando2 vient de finaliser une levée de fonds de 1 million d’euros. Cette opération va permettre à la startup, qui compte aujourd’hui 5 collaborateurs, de doubler ses effectifs et de tripler son chiffre d’affaires l’année prochaine.

Le Groupe Airvance, leader européen de la fabrication et de la distribution de matériel de traitement de l’air, entre au capital à l’occasion de cette opération. Ce rapprochement avec le Groupe Airvance va générer de fortes synergies industrielles et commerciales. Les deux partenaires prévoient notamment de développer ensemble de nouvelles briques logicielles pour connecter et intégrer les systèmes de ventilation commercialisés par le Groupe Airvance à la plateforme Pando2 afin de proposer la première solution de monitoring capable d’offrir un lieu sain à ses occupants, tout en optimisant le fonctionnement de ses équipements de ventilation et en réduisant les coûts énergétiques. Par ailleurs, Pando2 va pouvoir s’appuyer sur le Groupe Airvance afin de commercialiser son offre sur le marché Européen via l’implantation du Groupe dans 12 pays.

Laurent Dolbeau, CEO d’Airvance Group, déclare : « Avec cette participation, le Groupe Airvance renforce son adaptation au bâtiment intelligent via l’élargissement de son offre dédiée à la qualité de l’air vers des services visant à mesurer puis à garantir le meilleur niveau de qualité d’air intérieur dans les bâtiments. »

Jean-Gabriel Winkler, cofondateur de Pando2, conclut : « Nous sommes ravis de ce rapprochement stratégique et de nous associer à un industriel leader européen dans la conception et la distribution de systèmes de traitement de l’air. Ce rapprochement va nous permettre d’accélérer notre développement et de proposer une offre intégrée à même de concilier bonne qualité de l’air et efficacité énergétique au profit du plus grand nombre. »