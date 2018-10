Padam, startup française créée en 2014 qui s’appuie sur l’intelligence artificielle pour créer des solutions logicielles en mode SaaS à destination des opérateurs de transport en commun, réalise une importante levée de fonds auprès de Siemens Mobility, fournisseur de solutions complètes de transport, des systèmes de gestion de trafic au matériel roulant. Siemens Mobility rejoint ainsi au tour de table la société d’ingénierie Setec, partenaire historique de Padam, qui participe également à la levée de fonds.

Padam propose sa plate-forme Padam Live en marque blanche aux opérateurs de transports en bus, publics et privés, afin de les aider à optimiser leurs flottes de véhicules à moindre coût et à répondre à la demande aux besoins des usagers. L’objectif est de permettre à l’ensemble des services de transport public, notamment les services de bus dans les zones péri-urbaines et les territoires, de répondre au plus près aux besoins de leurs clients. Padam Live intègre les applications client et conducteur, le système d’optimisation et les outils de gestion du service. Concrètement, les usagers réservent depuis leur application un trajet entre leur arrêt de bus de départ et leur arrêt de bus d’arrivée. Le système calcule alors le meilleur itinéraire possible pour que le bus passe les chercher à l’horaire souhaité tout en optimisant les trajets de l’ensemble des usagers, en lien avec les contraintes opérationnelles fixées par l’opérateur.

Alors que le financement des services de transport en commun devient un enjeu pour les collectivités territoriales, Padam permet également aux régions et aux villes d’améliorer l’exploitation de leurs réseaux de bus. Depuis 2016, à Bristol, en Grande Bretagne, Padam fournit sa technologie à Slide Bristol, un service de navette du domicile au travail opéré par RATPDev. Dans la région Ile-de-France, Flexigo Gally-Mauldre est en service de depuis le 2 janvier et dessert les onze communes de la communauté de communes des Yvelines. Une des spécificités de Flexigo Gally Mauldre, rendue possible par l’outil Padam Live, est son intégration dans la politique et le réseau de transport public de l’Ile-de-France. Il utilise la billettique du réseau et le pass Navigo et a été conçu en intermodalité avec les trois gares de Transilien les plus proches du territoire. A Orléans, Tao Résa’Est, opéré par Keolis, a été mis en service le 2 avril par Orléans Métropole.

« Avec cette levée de fonds menée par Siemens Mobility, nous avons débloqué un financement suffisant pour porter toujours plus loin les performances de nos solutions et conserver notre position de pointe sur un marché du transport à la demande en explosion. La technologie de Padam, à la fois flexible et très complète, permet aux opérateurs de transport et autorités organisatrices de mobilités de développer des services à la demande dans de nombreux contextes. La technologie prend en compte une grande quantité de données pour optimiser les itinéraires des véhicules et garantie une expérience client irréprochable. Il s’agit aussi d’un chaînon manquant pour répondre à la problématique du premier et dernier kilomètre et préparer la démocratisation du trafic autonome. Les solutions offertes par Siemens Mobility vont enrichir les offres de Padam en intégrant un accès aux données sur les transports en communs publics », déclare Grégoire Bonnat, le Pdg de Padam.

De son côté, Michael Peter, Pdg de Siemens Mobility, déclare : « L’investissement dans Padam correspond à notre engagement d’offrir des solutions digitales qui augmentent l’accès à l’information sur les transports et permettent une meilleure expérience passager. Grâce à l’intégration de solutions de trafic intelligentes, de la réservation des horaires avec le logiciel de Padam, nous pourrons offrir de meilleures options de transport dernier kilomètre. Ensemble, Siemens Mobility et Padam vont pouvoir permettre aux opérateurs de transport en commun d’offrir aux passagers un trajet porte à porte pratique et systémique ».

A propos de Padam

Padam, entreprise créée en 2014 par des ingénieurs Français, transforme l’organisation des transports en commun en s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Padam met à disposition des opérateurs de transport par bus, publics ou privés, en France comme à l’international, des solutions logicielles en mode SaaS qui permettent d’optimiser en temps réel les flottes de véhicules et de proposer aux usagers un service à la demande adapté à leurs besoins de mobilité. En participant à l’amélioration des services de transport en commun, Padam contribue ainsi au développement et à l’attractivité des territoires.