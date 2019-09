À travers ce rachat, PROS met le digital au cœur de son offre pour le secteur de l’aérien

PROS® (NYSE : PRO), éditeur de solutions d’intelligence artificielle pour optimiser les ventes, annonce le rachat de Travelaer SAS, éditeur de solutions digitales pour les professionnels du voyage, pour environ 12 millions de dollars. Cette acquisition permet à PROS d’élargir son portefeuille de technologies pour permettre aux compagnies aériennes d’améliorer l’expérience digitale des voyageurs, et ce sur tous les canaux de vente : site web, mobile et plateforme NDC (New Distribution Capability).

« Nous sommes heureux d’accueillir Travelaer dans la famille PROS », déclare Andres Reiner, CEO de PROS. « Grâce à Travelaer, PROS est désormais le seul éditeur à proposer une solution complète qui transforme l’expérience de vente digitale pour les compagnies aériennes. Et ce, de la gestion des revenus, en passant par la personnalisation et l’optimisation de l’offre, ainsi que l’amélioration des canaux de distribution. Cette acquisition améliore notre capacité à offrir aux compagnies aériennes des outils tarifaires flexibles et configurables afin qu’elles proposent la meilleure expérience client. Ensemble, nos équipes seront encore plus innovantes et accompagneront la transformation digitale dont nos clients du secteur aérien ont besoin aujourd’hui. »

Depuis son lancement en 2013, Travelaer s’est particulièrement concentré sur l’amélioration de l’expérience client à chaque étape du voyage. La société intègre un moteur de réservation Internet et une plateforme NDC au portefeuille PROS. Depuis son bureau de développement près de Nice, en France, Travelaer a mis en place des solutions d’ingénierie qui permettent à une clientèle internationale de prendre le contrôle de ses canaux de e-Commerce, de fidéliser et de convertir ses clients.

« Cette annonce est un tournant stratégique pour notre entreprise et le secteur aérien en général », déclare Mike Slone, CEO de Travelaer. « Dans un marché très concurrentiel, les solutions de nos deux organisations transformeront, en profondeur, l’ensemble de l’expérience client et redéfiniront la manière dont les gens achètent, réservent et paient leurs billets d’avion. »