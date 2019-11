Le groupe PJ Industry constitué des sociétés Setap, Merien et Mmo qui réalise 9 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 80 personnes annonce l’acquisition de la société SMP basée à Flers lui permettant ainsi de doubler de taille. Volney Développement et Normandie Participations rentrent au capital de l’entreprise dans le cadre de cette croissance externe.

Le groupe PJ industry a été créé par Patrick JOBARD en 2005 dans le cadre de l’acquisition de la société SETAP qui réalise des machines spéciales (Automatisation de process, cellules robotisées, machines spéciales, et diverses prestations autour de l’automatisme industriel). Le groupe PJ Industry a ensuite pris une autre envergure en 2012 via l’acquisition de la société Merien et de sa filiale marocaine Mmo permettant de compléter le savoir-faire du groupe sur l’outillage de presse d’emboutissage à froid.

PJ industry signe une nouvelle étape de son développement en reprenant la société SMP spécialisée dans l’outillage de presse pour l’emboutissage à chaud. SMP est le seul acteur français maitrisant cette technologie permettant aux équipementiers automobiles de réduire drastiquement le poids des pièces et donc in fine des véhicules.

Ce rapprochement industriel va ainsi former l’un des premiers outilleurs français d’environ 16 M€ de chiffre d’affaires avec un groupe de 120 personnes. Le groupe ainsi formé sera en mesure de proposer donc une offre complète sur les technologies de l’emboutissage à chaud et à froid.

Pour Patrick Jobard « Depuis 2012, j’ai intégré dans mon groupe une activité de réalisation d’outillages de presse d’emboutissage à froid ; spécialisée dans le grand tonnage en Mayenne et le petit tonnage au Maroc. Soucieux d’obtenir une taille critique et d’apporter un complément d’activité notamment dans l’outillage de presse d’emboutissage à chaud, je me suis rapproché naturellement de SMP en 2014 et acheter cette structure en ce mois de novembre 2019. Mon groupe pourra dorénavant répondre des offres d’outillages à chaud ou à froid, sans oublier l’automatisation »

John Guinet, Responsable d’investissement de Normandie Participations, commente : « nous avons très vite été séduis par le projet industriel porté par Patrick Jobard qui va permettre au groupe PJ Industry de consolider son savoir et apporter plus de valeur à ses clients. La connaissance spécifique de la société SMP basée à Flers dans l’emboutissage à chaud sera au cœur du projet de développement et nous sommes persuadés que Patrick JOBARD saura faire prospérer ce savoir-faire industriel normand ».

Pour Fabien Poirier, chargé d’investissement chez Volney Développement : « Être en mesure d’accompagner et de financer le repreneur d’une entreprise du territoire participe à son dynamisme, c’est une des missions de Volney Développement. »