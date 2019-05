PIMCO, l’un des premiers gestionnaires de placements à revenu fixe dans le monde, a nommé le Dr Richard Thaler en tant que Conseiller senior pour la retraite et l’économie comportementale. Richard Thaler, économiste de réputation internationale et professeur à la Booth School of Business de l’Université de Chicago, chaire Charles R. Walgreen en économie et sciences comportementales, s’est vu décerner le Prix Nobel d’économie en 2017. Il est également cofondateur et Partner de Fuller & Thaler Asset Management, qui utilise la finance comportementale pour gérer des portefeuilles de petites capitalisations américaines.

M. Thaler aura pour mission de renforcer l’engagement de PIMCO en faveur d’une meilleure compréhension du comportement humain et de son impact sur la prise de décisions, notamment pour mieux appréhender comment les individus prennent leurs décisions en matière d’épargne-retraite et de dépenses pendant leur retraite. PIMCO souhaite s’appuyer sur ces recherches pour créer des solutions d’investissement répondant encore mieux aux divers besoins de ses clients, tant en matière d’accumulation d’actifs en vue de la retraite que de stratégies judicieuses d’utilisation de ceux-ci et prenanten compte les inévitables incertitudes auxquelles les retraités font face.

PIMCO a récemment annoncé la mise en place d’un partenariat de long terme avec le Center for Decision Research (CDR) de la Booth School of Business de l’Université de Chicago afin de soutenir les travaux de recherche en science comportementale de certains des experts les plus réputés du domaine. Ces collaborations s’inscrivent dans le cadre d’efforts plus généraux de prise en compte de points de vue extérieurs à la société, afin de développer ses connaissances et capacités en vue de générer les meilleurs résultats possibles pour les investisseurs.

Pour Emmanuel Roman, Chief Executive Officer de PIMCO : « PIMCO s’efforce toujours faire la différence pourses clients. Nous sommes conscients que la compréhension des comportements et prises de décisions est déterminante pour devenir de meilleurs investisseurs et gérants. Les conclusions de Richard Thaler nous permettront de faire des choix encore plus pertinents pour nos portefeuilles, nos clients et nos employés à l’échelle mondiale. »