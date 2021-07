PGIM, société de gestion d’actifs internationale de Prudential Financial, Inc. gérant 1 500 milliards de dollars, a signé un accord final en vue d’acquérir Montana Capital Partners (MCP), un gérant de private equity européen spécialisé dans les stratégies secondaires. La conclusion de la transaction est soumise à la réception de toutes les approbations réglementaires.

À la clôture de l’opération, prévue au troisième trimestre cette année, MCP rejoindra la structure multi gestionnaire de PGIM sous la direction d’Eric Adler, président et CEO de PGIM Real Estate. Les cofondateurs de MCP, Dr Christian Diller et Dr Marco Wulff, continueront quant à eux à gérer l’activité en tant que CEO adjoints.

" Le modèle multi gestionnaire de PGIM repose sur la conviction que des équipes d’investissement, hautement spécialisées et expertes dans une catégorie d’actifs, nous permettent de rester concentrés sur l’obtention d’une surperformance des investissements pour le compte de nos clients ", a déclaré David Hunt, président et CEO de PGIM. "La vaste expertise de Montana Capital Partners en matière de capital-investissement secondaire, associée à son alignement stratégique et culturel avec PGIM, en font le partenaire idéal pour améliorer encore plus nos capacités en matière de solutions alternatives."

Suite à l’acquisition, MCP conservera son autonomie et son indépendance en matière d’investissement et son équipe entièrement dédiée resteras basée en Suisse. MPC bénéficiera également du réseau de distribution mondial, du sourcing ainsi que du soutien opérationnel, de compliance et de réglementation de PGIM.

Rassemblant les avantages de la dimension internationale et d’une expertise approfondie des classes d’actifs sur les marchés cotés et non-cotés, PGIM crée, développe et gère une large gamme de stratégies liquides et alternatives pour certains des plus grands investisseurs institutionnels dans le monde entier. L’acquisition de MCP renforce considérablement l’offre existante de PGIM en matière de solutions alternatives, qui représentent actuellement 253 milliards de dollars d’actifs sous gestion dans des stratégies chez PGIM Fixed Income, PGIM Real Estate, PGIM Private Capital, Jennison Associates et QMAW.

" Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de MCP au sein de PGIM ", a déclaré Eric Adler, président et CEO de PGIM Real Estate. " En tant qu’investisseurs spécialisés dans des niches attrayantes du marché secondaire du private equity, avec un historique de performance solide et un réseau important de relations avec les clients, MCP complétera les capacités intrinsèques de PGIM en matière d’actifs réels tout en donnant accès à une opportunité d’investissement nouvelle et différenciée à nos clients. "

Dr Marco Wulff, co-CEO de Montana Capital Partners, commente : " L’envergure mondiale et l’expertise en matière d’investissement de PGIM en font une maison idéale pour Montana Capital Partners afin de poursuivre sa croissance. Il était important pour nous de trouver un partenaire avec lequel nous pouvons développer et renforcer notre activité principale, tout en nous permettant d’offrir à nos clients des options plus complètes en combinant ce que nous faisons avec les compétences de PGIM. Par ailleurs, nous conservons également notre autonomie en matière d’investissement afin de maintenir notre stratégie et nos résultats qui offrent une surperformance à nos investisseurs. "

Dr Christian Diller, co-CEO de Montana Capital Partners, ajoute : " Notre expérience montre que les solutions innovantes et personnalisées apportent une valeur ajoutée substantielle aux investisseurs. Nous sommes enthousiastes à l’idée de bénéficier des capacités de distribution et de collecte de PGIM ainsi que de son expertise mondiale pour renforcer notre offre aux clients. Grâce au réseau mondial de PGIM, nous serons en mesure de mieux servir nos LPs et de sourcer des transactions personnalisées auprès des GPs et LPs à l’échelle mondiale. "

Fondée en 2011 par Dr Christian Diller et Dr Marco Wulff, la stratégie d’investissement de MCP se concentre sur les transactions secondaires sur le marché des petites et moyennes capitalisations. Avec environ 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, la société dispose d’une base d’investisseurs diversifiée en Europe, en Asie et aux États-Unis. MCP est l’un des principaux gérant de fonds à stratégies secondaires dans le monde, une solide expérience en matière d’investissement et une base d’investisseurs LP de premier ordre. MCP a lancé cinq fonds à ce jour, qui ont tous été sursouscrits et clôturés à leurs plafonds respectifs. La société compte environ 25 professionnels de l’investissement et 10 consultants senior. Avec plus de 100 transactions conclues, les investisseurs de MCP sont des fonds souverains, des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des banques, des family offices et des particuliers fortunés.

Lazard Frères & Co. a servi de conseiller financier à MCP pour cette transaction.