PGIM Real Estate est l’activité d’investissement immobilier de PGIM dont l’encours s’élève à 1 500 milliards de dollars et regroupe les activités globales d’investissement de Prudential Financial, Inc.

En se concentrant sur les tendances structurelles, cette série de fonds cherche à accroître la valeur de ses investissements par un repositionnement ou développement des actifs, une gestion locative dynamique, ou un savoir-faire opérationnel spécifique. Depuis le lancement du premier fonds (EVP I) en 2015, les fonds value-add européens de PGIM Real Estate se sont concentrés de manière disciplinée sur les plus importants pôles urbains d’Europe en réalisant 23 transactions d’une valeur de près de 3,5 milliards de dollars à travers le Royaume-Uni, l’Allemagne, la France, l’Espagne et l’Italie. Plus de 70% de ces transactions ont été réalisées off market.

EVP I, qui a stratégiquement investi des capitaux dans les secteurs du bureau, du résidentiel et de la logistique en Allemagne et en France, a cédé environ 80% de ses investissements et va largement dépasser ses objectifs de rendement.

EVP II, qui devrait être déployé à 70% d’ici la fin de l’année, dispose d’un portefeuille solide en phase d’amorçage, majoritairement composé à environ 65% de logistique urbaine et à environ 25% d’actifs résidentiels sur les principaux marchés européens. Le portefeuille logistique comprend notamment des actifs à Paris et Berlin, et plus récemment un investissement dans une joint-venture en Espagne spécifiquement dédiée à la logistique urbaine. L’équipe prévoit également de déployer des capitaux dans le secteur logistique au Royaume-Uni, par le biais d’une joint-venture avec une société immobilière reconnue. Le fonds a également été actif dans le secteur résidentiel pour personnes âgées au Royaume-Uni, en se concentrant sur des lots haut de gamme dans les sous-segments aisés du Grand Londres, et dans le secteur résidentiel en France, où il s’est engagé à développer l’équivalent de plus de 200 millions d’euros de nouveaux logements sociaux et intermédiaires, et de RSS à loyers modérés.

La gestion des fonds EVP est assurée par Raimondo Amabile, Head of Europe and Latin America, Sebastiano Ferrante, Deputy Head of Europe, et Nabil Mabed, Head of France, Spain and Portugal. En plus de son rôle récemment élargi en tant que Global CIO de PGIM Real Estate, Raimondo Amabile reste senior portfolio manager de la série de fonds EVP et continue de guider la stratégie d’investissement, l’allocation et le déploiement, ainsi que de travailler avec l’équipe pour identifier de nouvelles opportunités et assurer la gestion des risques sur notre plateforme européenne.

Raimondo Amabile déclare : " L’Europe offre un mix convaincant d’opportunités value-add résultant de la dislocation du marché, d’une reprise cyclique et des tendances structurelles en cours dans la région. Cette levée de fonds réussie démontre la confiance soutenue des investisseurs dans notre stratégie et notre plateforme européenne. Fait important, cette levée de fonds montre également que les investisseurs voient une opportunité importante dans la reprise de la région après la pandémie de COVID-19. Nous continuerons à rechercher des opportunités intéressantes pour nos investisseurs, en mettant l’accent sur le résidentiel intermédiaire et les logements pour personnes âgées, la logistique et les bureaux dans les "smart cities", afin de générer une valeur substantielle grâce à une gestion sur-mesure des actifs."