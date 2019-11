L’ESAO affiche clairement son ambition de devenir un pôle mondial de référence en Ostéopathie animale.

L’entrée au capital d’investisseurs spécialisés soutenus par des partenaires institutionnels comme la BPI, le Crédit Agricole Normandie-Seine ou Normandie Horizon, apporte les moyens financiers et humains nécessaires à la réalisation de cette ambition.

Plusieurs actions stratégiques ont été entreprises depuis l’acquisition :

L’ESAO est devenu un Établissement d’Enseignement Supérieur Privé, déclaré auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Ce nouveau statut est une avancée majeure qui confère à l’ESAO une crédibilité pédagogique renouvelée. C’est aussi un vecteur d’innovation qui va permettre à l’ESAO de développer son propre pôle de recherche.

La création d’un Conseil Pédagogique et Scientifique présidé par M. Jean-Yves Girard. Il réunira des universitaires et des professionnels. Il posera les bases d’un pôle scientifique afin de développer la recherche en ostéopathie animale et de faire de l’ESAO un centre d’excellence.

L’adhésion au pôle de compétitivité Hippolia. L’ESAO bénéficie désormais du soutien d’un des principaux moteurs de la filière équine, Hippolia, agréé par l’État « -Pôle de compétitivité- » depuis 2005. Hippolia accompagnera l’ESAO dans ses projets de développement au niveau national et international.

La rénovation du campus français à Lisieux en Normandie. Le campus accueille désormais ses étudiants dans des espaces réaménagés et dotés d’équipements pédagogiques de pointe.

Une réorganisation de l’équipe de direction. Alexandre Gelbard, devient Président Directeur Général de l’ESAO ; Jean-Yves Girard, le fondateur de l’ESAO et l’un des pionniers de l’ostéopathie animale dans le monde, devient Président du Conseil Pédagogique et Scientifique de l’école ; Natacha Berthon, devient Directrice Générale Adjointe en charge de la gestion opérationnelle, pédagogique et administrative de l’établissement ; Claire Karsenti assure désormais la Direction de l’enseignement.