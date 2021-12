L’équipe d’ENOWE accompagnera cette PME indépendante dans son développement, en apportant son expérience stratégique et opérationnelle, tant en matière d’innovation que de croissance en France et à l’international.

ENOWE aux côtés d’une pépite française de la Haute Horlogerie

ENOWE, dont la vocation est de soutenir des entrepreneurs partageant les mêmes ambitions et valeurs, s’engage auprès de l’équipe dirigeante de PEQUIGNET. En rejoignant le Groupe ENOWE Excellence, PEQUIGNET bénéficie d’un actionnariat industriel, engagé, stable et durable et pourra s’appuyer pour son développement, sur l’expérience opérationnelle des équipes d’ENOWE afin de pérenniser, de structurer et d’accélérer sa croissance.

Fondée en 1973 par Emile Pequignet, la manufacture PEQUIGNET est l’une des dernières maisons horlogères françaises indépendantes qui conçoit, assemble, développe et commercialise ses propres mouvements de montres dans ses ateliers de Morteau, au cœur du Jura.

Le savoir-faire artisanal et d’excellence de PEQUIGNET, qui est valorisé par sa labellisation en tant qu’Entreprise du Patrimoine Vivant depuis 2014, associé à une capacité de création et d’innovation, a séduit l’équipe d’ENOWE, dirigée par Hugues Souparis, entrepreneur français ayant une longue expérience dans le développement d’entreprises innovantes et technologiques.

Hugues Souparis, Fondateur d’ENOWE : « La Haute Horlogerie est un métier de passionnés, qui allie créativité, design, rigueur, technologie et savoir-faire industriel, des « terrains de jeu » qui me sont chers. Je suis donc très heureux d’apporter mon expérience à l’équipe PEQUIGNET. »

Un engagement pour accélérer le développement de cette marque emblématique

Déjà reconnue dans le monde entier comme une marque subtile de la « French touch », alliant sophistication et sobriété, PEQUIGNET souhaite poursuivre sa trajectoire prometteuse de développement en France et à l’international, et prendre une place plus importante sur le marché de l’horlogerie haut de gamme. ENOWE soutiendra l’équipe de management sur cette stratégie d’expansion pour séduire de nouveaux clients avec cette élégance à la française.

PEQUIGNET, qui emploie 20 collaborateurs expérimentés, souhaite maintenir son ancrage régional au cœur du pays horloger, et renforcer ses équipes techniques, commerciales, marketing et digitales en attirant de nouveaux talents. L’objectif est de proposer des montres de plus en plus désirables, d’accroître la notoriété de la marque en accentuant sa présence digitale, tout en continuant à s’appuyer sur le réseau des bijoutiers-horlogers de qualité qui lui sont fidèles et apportent des conseils précieux aux clients passionnés. PEQUIGNET : une maison d’excellence à la pointe de l’innovation

En matière d’innovation, PEQUIGNET fait la fierté de la France. Au sein de son laboratoire interne de Haute Horlogerie, elle a créé son propre mouvement automatique, le Calibre Royal®, qui fait l’objet de 8 brevets internationaux. Véritable chef d’œuvre technique, ce mécanisme est constitué de plusieurs centaines de pièces sourcées localement, assemblé à la main par des compagnons horlogers, vérifié et contrôlé sur une longue période afin d’en assurer une qualité optimale. En 2018, elle élargit sa gamme « Manufacture » avec une version manuelle Calibre Royal®.

En Décembre 2021, PEQUIGNET va également livrer les premières montres équipées de son nouveau « Calibre Initial® » qui est un trois aiguilles doté de 65h de réserve de marche. Plus simple, et sensiblement plus petit, le Calibre Initial® sera aussi proposé à d’autres maisons horlogères françaises qui souhaitent promouvoir le savoir-faire Français en leur permettant ainsi de proposer des produits réellement « fabriqués en France » à leurs clients.

Dani Royer, Directeur des Opérations de PEQUIGNET : « La mise sur le marché du Calibre Initial® représente un pas majeur dans le renouveau de l’industrie horlogère française, et nous sommes fiers que PEQUIGNET en soit l’artisan ».