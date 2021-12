Les fonds vont principalement servir à financer l’essai clinique de phase I/II du candidat vaccin PDC*lung01 dans le cancer du poumon

Liège, Belgique et Grenoble, France, le 6 décembre 2021 – PDC*line Pharma, une société de biotechnologie développant une nouvelle classe d’immunothérapies actives anti-cancéreuses puissantes et facilement industrialisables, annonce aujourd’hui avoir clôturé un tour de table de série B2. La société a levé 17,5 millions d’euros auprès d’investisseurs belges et sud-coréens.

Moins de deux ans après avoir levé 20 millions d’euros lors d’un tour de série B1, annoncé en janvier 2020, PDC*line Pharma a attiré de nouveaux investisseurs, avec une levée en capitaux de 11,8 millions d’euros. La société reçoit également 5,7 millions d’euros en prêts remboursables de la région wallonne, qui soutient l’entreprise depuis qu’elle y a installé ses activités en 2016. Au total, la société aura donc levé 37,5 millions d’euros lors de ce tour de série B.

Le tour de financement, piloté par Korean Investment Partners, un fonds sud-coréen leader gérant plusieurs milliards de dollars, a également vu la participation d’un syndicat de nouveaux investisseurs sud-coréens spécialisés dans les sciences de la vie : Alpha Holdings, Brain Asset Management et Hansongneotech Co. Ltd. Les investisseurs historiques ont également participé à ce tour : Noshaq Group (ex-Meusinvest), Sambrinvest (fonds d’investissement de Charleroi), SFPI-FPIM, (Société Fédérale de Participations et d’Investissement), SRIW (Société Régionale d’Investissement de Wallonie) et Smart Korea UTC Bio-Healthcare Venture Fund.

« Je suis heureux d’accueillir Alpha Holdings, Hansongneotech Co. Ltd. et Brain Asset Management parmi nos investisseurs. J’aimerais également remercier nos investisseurs historiques d’avoir renouvelé leur soutien à l’équipe de PDC*line Pharma », déclare Eric Halioua, président et directeur général de PDC*line Pharma. « Ce nouveau tour représente une validation majeure pour notre plateforme et pour notre stratégie de développement, qui s’appuie sur l’essai clinique de phase I/II en cours sur PDC*lung01, notre candidat vaccin contre le cancer du poumon. »

L’essai de phase I/II (PDC-LUNG-101) a pour objectif d’évaluer l’innocuité, la tolérabilité, l’immunogénicité et l’activité clinique préliminaire du candidat-médicament PDC*lung01 en monothérapie ou en association avec un traitement anti-PD-1 dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). Un total de 64 patients évaluables, atteints de CPNPC et positifs pour le HLA-A*02:01, devrait participer à l’essai via des centres cliniques en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne. PDC*lung01 consiste en des cellules présentatrices d’antigènes, de la lignée PDC*line, chargées avec des peptides restreints HLA-A2 dérivés de sept antigènes tumoraux partagés.

« Nous sommes ravis d’avoir piloté ce tour de série B2. La plateforme d’immunothérapie de PDC*line Pharma est très innovante, tout en répondant à un besoin médical fort. L’équipe de direction a montré sa capacité à tenir son plan de développement ambitieux », souligne Sangwoo Lee, directeur général de Korea Investment Partners.

« Nous nous réjouissons du soutien renouvelé de la région wallonne et des nouveaux fonds obtenus auprès d’un pool d’investisseurs belges et sud-coréens. PDC*line Pharma est un exemple emblématique d’une entreprise belge de biotechnologie qui réussit son développement international en Asie, grâce à son accord de licence avec LG-Chem et au soutien d’investisseurs asiatiques de premier plan », ajoute François Fontaine, conseiller principal de PDC*line Pharma chez SFPI-FPIM.