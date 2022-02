Deux premiers investisseurs institutionnels danois se sont engagés à apporter 125 millions d’euros de capitaux dans le nouveau fonds ; PATRIZIA, qui s’appuie sur ses 38 années d’expertise dans la construction d’infrastructures à caractère social et de communautés durables, ambitionne de devenir un investisseur à impact leader dans le secteur des actifs réels à l’échelle internationale. L’investissement à impact devra représenter une part importante de ses actifs sous gestion d’ici 2035 [1].

PATRIZIA Global Partners A/S, partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale, a lancé son nouveau fonds à impact PATRIZIA Sustainable Communities I SCSp-RAIF (« PATRIZIA Sustainable Communities » ou « le Fonds »). Il s’agit du premier produit PATRIZIA exclusivement dédié à l’investissement à impact, créé dans le cadre de l’engagement stratégique de PATRIZIA à significativement accélérer son activité d’investissement à impact.

Le Fonds a pour objectif de créer des « communautés durables » à travers la mise sur le marché de milliers de logements abordables, y compris des logements sociaux ou des infrastructures sociales supplémentaires telles que des établissements publics (bibliothèques, crèches et centres de soins de santé) à destination des communautés insuffisamment desservies dans et autour de 25 grandes villes européennes. C’est l’engagement dans la livraison de logements destinés à des travailleurs clés dont les revenus ne leur permettent pas de vivre à proximité de leur lieu de travail et aux personnes inscrites sur liste d’attente pour un logement social, qui fait du PATRIZIA Sustainable Communities un fonds à impact. Il favorisera également l’inclusion sociale, stimulera la connectivité et permettra une réduction de l’empreinte carbone des communautés cibles, tout en visant des rendements attractifs.

Des études récentes ont mis en lumière un besoin croissant de logements plus abordables et d’une plus grande inclusion sociale dans toute l’Europe. Les recherches académiques estiment que le coût du logement représenterait une charge excessive pour 80 millions de citoyens européens [2] et que 75 millions d’entre eux seraient socialement isolés [3].

Mathieu Elshout, Chairman du Fonds et Responsable du développement durable et de l’impact investing chez PATRIZIA, déclare : « En tant que fonds, PATRIZIA Sustainable Communities respecte à la fois les objectifs d’investissement durable, mais aussi ses strictes exigences de divulgation de l’article 9 du SFDR. Le Fonds qui est également en ligne avec les objectifs de développement durable de l’ONU, offre un double rendement aux investisseurs. D’un côté, le rendement financier est ajusté au risque, et de l’autre, des résultats positifs mesurables en termes sociaux et environnementaux. Il s’agit d’une époque exaltante pour s’engager dans l’impact investing, un secteur qui croît de manière fulgurante. Avec le soutien de nos clients et grâce à nos 38 années d’expertise dans la construction d’infrastructures sociales et de communautés durables, PATRIZIA ambitionne de devenir un investisseur à impact de premier plan dans le secteur des actifs réels au niveau mondial. L’investissement à impact devra représenter une part importante de ses actifs sous gestion d’ici 2035. »

À la clôture de la première levée de fonds, qui a eu lieu fin 2021, deux fonds de pension danois, AP Pension et PKA, ont apporté 125 millions d’euros de capitaux pour finaliser une première transaction.

Marleen Bikker-Bekkers, Manager du fonds PATRIZIA Sustainable Communities, commente : « Pour un fonctionnement efficace et durable des villes, les gens de tous âges et de tous niveaux de revenus doivent pouvoir trouver un endroit où se loger, travailler et accéder aux services de loisirs, d’éducation et de santé dans des délais raisonnables. Grâce aux engagements d’AP Pension et de PKA, nous sommes désormais prêts à lancer notre premier projet d’investissement à Dublin en Irlande, où plus de 60 000 personnes sont sur liste d’attente des logements sociaux et où le coût du logement représente un problème majeur. Pour ce premier projet, nous livrerons 290 logements sociaux dont l’objectif sera d’améliorer la qualité de vie des résidents à travers le sentiment d’appartenance à une communauté dynamique. Les appartements seront conçus conformément aux standards environnementaux les plus exigeants en immobilier. C’est un excellent début pour notre fonds et pour notre ambition de construire des communautés durables et attractives où les locataires se sentent inclus et connectés. Nous sommes actuellement en pourparlers avec d’autres investisseurs internationaux qui pourraient suivre l’exemple d’AP Pension et de PKA et participer à notre projet de levée de fonds. Nous visons les 500 millions d’euros afin d’étendre notre impact durable dans de nombreuses villes européennes. »

Nikolaj Stampe, Directeur Immobilier de PKA, commente : « Nous sommes très heureux de pérenniser la collaboration d’investissement de longue date avec PATRIZIA, animés par notre passion commune d’avoir un impact environnemental et social positif. Ce fonds représente une excellente opportunité de poursuivre notre travail sur notre objectif commun de créer et d’investir dans des logements durables à travers l’Europe, tout en assurant à nos membres de bons rendements financiers. »

Peter Olsson, CEO d’AP Property, société immobilière d’AP Pension, ajoute : « Notre entreprise prend en compte la durabilité dans toutes ses activités, non seulement dans le choix des matériaux, mais aussi dans la façon dont nous construisons des quartiers résidentiels ouverts et inclusifs avec de l’espace et des services pour tous. Grâce à notre investissement dans PATRIZIA Sustainable Communities, nous pouvons donner aux personnes qui travaillent dur la possibilité de vivre dans des logements agréables et durables dans les villes voisines de leur lieu de travail. Nous percevons ce fonds comme un moyen d’influencer de manière positive le développement d’un secteur immobilier et de la construction durables. Nous poursuivons ces mêmes objectifs ambitieux via nos propres programmes en cours de développement au Danemark. Seulement ici, nous les déclinons sur une stratégie paneuropéenne. »