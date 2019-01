PATRIZIA étend son réseau asiatique avec l’acquisition de Kenzo Capital Corporation, basée au Japon et ainsi :

Sécurise les institutions japonaises via une plateforme locale leur permettant de déployer des capitaux en Europe aux côtés de la clientèle locale et internationale de PATRIZIA

S’appuie sur ses relations existantes avec KENZO en administration de fonds

Offre à la clientèle de PATRIZIA un meilleur accès au marché immobilier japonais grâce à une équipe locale expérimentée

PATRIZIA Immobilien AG, partenaire mondial du secteur de l’investissement immobilier paneuropéen, a acquis les activités de Kenzo Capital Corporation, société de conseil en immobilier et de gestion d’actifs basée à Tokyo, ainsi que les activités relatives à la direction du fonds de Kenzo Japan Real Estate GmbH. Cette étape importante vise à développer le réseau international de PATRIZIA et à offrir des opportunités d’investissements européens à un nombre de clients toujours croissant, tous pays confondus.

Kenzo Capital Corporation a été fondée en 2008 par le Dr Leonard Meyer zu Brickwedde. Cette plate-forme locale, bien établie et expérimentée, permet à des clients européens d’investir dans l’immobilier résidentiel japonais, via un fonds dédié lancé en 2017 en coopération avec PATRIZIA. Leonard Meyer zu Brickwedde dispose lui-même d’une grande expérience de l’investissement dans les marchés locaux, ayant précédemment dirigé la succursale tokyoïte d’UniCredit.

PATRIZIA a levé environ 3 milliards d’euros en fonds propres au cours des dernières années auprès d’investisseurs asiatiques. L’acquisition de l’activité KENZO permettra d’en renforcer la demande. PATRIZIA a étendu sa portée au cours des dernières années et compte maintenant 24 bureaux dans le monde, comprenant des centres de relations clients au Japon, à Hong Kong, en Corée du Sud, en Australie, aux États-Unis, ainsi qu’en Europe.

Plus de la moitié des clients institutionnels de PATRIZIA investissent dans plusieurs de ses produits. L’acquisition de KENZO installe PATRIZIA au Japon et offre aux investisseurs institutionnels japonais la possibilité de diversifier leurs portefeuilles - pour toutes les classes d’actifs et tous les profils de risque dans les principaux pays européens - via une plate-forme locale au sein d’une organisation paneuropéenne déjà bien établie.

Wolfgang Egger, président-directeur général de PATRIZIA, déclare : « L’acquisition de KENZO s’inscrit dans la continuité de notre coopération et constitue pour nous une opportunité de développer davantage notre réseau international. Offrir aux clients un large choix et de meilleurs rendements adaptés à leur catégorie de risque, est au centre de tout ce que nous entreprenons chez PATRIZIA. Cette acquisition offre un double avantage à nombre de nos clients actuels et en devenir. Elle garantit surtout une plate-forme qui nous permettra de poursuivre notre volonté de déployer des capitaux asiatiques sur les marchés européens dans lesquels nous investissons activement depuis près de quatre décennies. »

Leonard Meyer zu Brickwedde, Président Directeur General de Kenzo Capital Corporation ajoute : « KENZO s’est établie avec succès en tant que partenaire de confiance sur le marché immobilier japonais. Avec PATRIZIA, nous avons trouvé le partenaire idéal pour permettre aux investisseurs institutionnels japonais, avec lesquels nous entretenons des relations de longue date, d’investir dans l’immobilier européen. De même, PATRIZIA considère KENZO comme un expert permettant à ses clients européens d’investir au Japon, développant ainsi le fonds que nous avons lancé conjointement en 2017. »