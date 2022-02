La transaction a été close avec succès ce 1er février 2022, après approbation des autorités réglementaires.

L’arrivée de Whitehelm Capital en tant que partie intégrante de PATRIZIA dès le 1er février 2022 impactera les résultats à la hausse lors des 11 mois restant de l’année.

Cette opération renforce la position de partenaire de premier plan pour la gestion d’actifs réels à l’échelle internationale de PATRIZIA. Elle porte le montant des actifs sous gestion du groupe à plus de 50 milliards d’euros, un chiffre en accord avec sa stratégie de croissance à moyen terme. Le montant des actifs sous gestion de PATRIZIA dans le secteur des infrastructures sera multiplié par trois grâce à cette acquisition et atteindra ainsi les 5 milliards d’euros. À moyen terme, l’objectif de PATRIZIA est de développer ce segment pour atteindre les 15 à 20 milliards d’euros.

L’offre de produits et l’expertise en matière d’investissement de Whitehelm vont considérablement élargir le portefeuille de solutions d’investissement de PATRIZIA. Le groupe se concentrera en particulier sur les villes intelligentes (smart cities) et les infrastructures numériques, la décarbonisation et la transition énergétique, l’eau et les services environnementaux, ainsi que les infrastructures sociales. PATRIZIA prévoit des investissements en equity, en dette mais aussi dans les infrastructures publiques cotées.

Avec plus de 60 spécialistes de l’investissement en Australie et en Europe et un palmarès de plus de 100 investissements dans les infrastructures, Whitehelm a généré pour ses clients un taux de rendement interne (TRI) de 11,9 % pour ses investissements core mondiaux dans le secteur des infrastructures, depuis sa création. Les clients de Whitehelm sont principalement des fonds de pension situés dans la région APAC et en Europe. L’entreprise, qui possède des bureaux à Sydney, Canberra et Londres, renforcera davantage la dimension internationale de PATRIZIA en lui permettant de consolider sa présence en Asie-Pacifique, en accord avec sa stratégie de croissance dans la région.

Whitehelm gère actuellement 3,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, avec 1,6 milliard d’euros d’engagements supplémentaires. Il conseille des clients institutionnels, gouvernementaux et privés en Australie sur des placements dépassant les 22 milliards d’euros.