Cette prise de participation s’inscrit dans la stratégie de croissance externe voulue par PATRIMMOFI et permet à PATRIMMOFI de renforcer sa présence sur le marché de la gestion de patrimoine.

Cette opération marque la volonté d’accompagner le groupe INSTITUT DU PATRIMOINE dans son développement par croissance organique et externe en s’associant avec ses trois dirigeants, Stéphane Peltier, Stéphane Cremades et Jérémy Aras, qui conservent ensemble une part significative du capital, pour participer pleinement à ce projet.

Dans le cadre de cette opération, les cédants étaient conseillés par JSQUARE CONSEIL (Jennifer Johns et Amélie du Chalard) sur les aspects financiers, et SIMON ASSOCIES (Cyrille Garnier, David Pitoun et Patrice Montchaud) sur les aspects corporate.

De son côté, PATRIMMOFI était conseillé par ALPHA PARTNERS (Pierre Besson et Grégoire Torralba-y-Vendrelle) sur les aspects financiers, et DEGROUX BRUGERE (Augustin Fleytoux et Margueritte Galois-Boyé) sur les aspects corporate.