Il y a un peu plus d’un an, le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma dévastait les Antilles françaises, et notamment les îles de Saint-Martin. L’ouragan a endommagé 95 % du bâti. Un an plus tard, seules 35% des reconstructions ont été effectuées.

Une solution de socio-financement pour financer l’économie réelle

Avec l’ambition de participer à la reconstruction de l’ile, Outremer Funding, première plateforme de crowdfunding immobilier spécialisée en outremer, lance les premières souscriptions sur sa plateforme en ligne. Plusieurs projets d’appartements à hauteur de 111.180 € chacun, sans hypothèque bancaire, sont d’ores et déjà programmés. Le ticket d’entrée est de 300€ minimum et un maximum de 2.000 € par projet et par personne (sans limitation dans le nombre de projets investis). En contrepartie, les investisseurs percevront une rémunération de 5% brut, payable trimestriellement.

Destinée aux professionnels du patrimoine et aux particuliers, l’offre consiste à financer, par des prêts rémunérés, des appartements familiaux de type "F3" dans de petits immeubles de 4 appartements situés à « Les hauts d’Orient Bay » à Saint-Martin. L’acquisition des terrains ainsi que les prestations liées aux études techniques pour la construction des appartements ont été préfinancé.

Un montage bien pensé

Pour le primo-accèdent :

Les futurs propriétaires accéderont à la propriété de manière progressive en signant un contrat de location-vente. La future famille saint-martinoise louera l’appartement pendant une durée de 5 ans et bénéficiera d’un montant de loyers inférieurs aux locations classiques. Au terme des 5 ans, il lui sera cédé le logement pour un prix correspondant à 65% de sa valeur.

Pour le prêteur investisseur

Les loyers payés pendant 5 ans par les primo-accédants serviront à rémunérer les intérêts des prêteurs (5 % par an sur six ans payable trimestriellement). La totalité du capital des prêts sera remboursée au bout de 6 ans avec la vente de l’appartement à ses mêmes primo-accédants.

Chaque appartement type T3 a une superficie totale de 74.91 m² avec son séjour lumineux de 19.65 m² et sa grande terrasse de 18.25 m². Cet appartement familial se compose d’une cuisine, d’un wc indépendant, de 2 chambres de plus de 10m² (avec placards encastrés) et d’une salle d’eau avec douche italienne.

Localisation

La construction est située à Orient-baie, un lieu-dit sur la côte est de l’île, au nord-est de la ville de Marigot, la plus grande ville de la partie française de l’île. Véritable havre de paix les pieds dans les eaux turquoises des Caraïbes, elle jouit d’une ravissante plage sur presque toute sa longueur composé de plusieurs infrastructures qui en font un haut lieu du tourisme de l’ile.

On y trouve de nombreux équipements sportifs (terrains privés de tennis, centre équestre) et sur la plage (beach-volley, kayak de mer, parachute ascensionnel, catamarans) ainsi que des bars et restaurants à profusion.

L’ile ayant été dévastée pendant le passage de l’ouragan Irma, le réaménagement de la baie est optimisé afin de proposer une urbanisation moderne et adéquate qui en fait une opportunité d’investissement dans ce secteur.