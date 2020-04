Après une première collecte auréolée de succès en Guadeloupe début 2019, Lendopolis - plateforme de financement participatif rémunéré entre entreprises et particuliers du Groupe KissKissBankBank & Co et filiale à 100% de la Banque Postale - confirme sa volonté d’associer les citoyens de façon volontaire au développement de projets d’énergies renouvelables dans les Outre-mer.