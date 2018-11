Le marché du bien être au travail est en pleine mutation, et l’arrivée de nouveaux services modifie la dynamique des entreprises. OuiSpoon, propose aujourd’hui l’un des outils les plus en adéquation avec les besoins des salariés. Pour accélérer son développement et ajouter de nouvelles fonctionnalités, la startup annonce sa première levée de fonds d’un montant de 500 000 euros auprès de Business Angels. La plateforme ambitionne de devenir d’ici quelques mois un outil incontournable pour les PME et ETI.

L’objectif est simple : centraliser la vie de l’entreprise dans un seul environnement. Miser sur l’expérience collaborateur et donc le bien être au travail pour doubler la productivité des employés en entreprises.

Regrouper les compétences et les centres d’intérêts des salariés sur une technologie avancée

Co-fondée par Amory Panné, Raphaël Maisonnier et Thibaud Caremoli en 2017, OuiSpoon est devenue en quelques mois, une référence sur le marché du bien-être au travail. La plateforme regroupe différentes fonctions dont la connexion à des applications tierces comme Slack, Teams ou encore Discord, la personnalisation d’un profil authentique pour chaque salarié avec ses intérêts, ses compétences, et savoir avec qui il les partage.

La startup souhaite grâce à cette première levée de fonds accélérer le développement de sa technologie sur 2019, avec notamment la création d’un matching entre collègues par appétences et centres d’intérêts, des pages profils avec les domaines de prédilection de chacun, et une application mobile. La plateforme est également en train de développer un programme inspirationnel pour apporter du contenu de qualité qui permettra de favoriser l’innovation, la créativité, et les échanges au sein de l’entreprise. Par ailleurs les administrateurs pourront évaluer l’efficacité de OuiSpoon grâce à un dashboard personnalisé.

Grâce aux retours continus de ses 3 500 utilisateurs réguliers depuis près de 2 ans, la plateforme est désormais prête à devenir un outil du quotidien de tout salarié.

Une ambition hexagonale avant tout

OuiSpoon qui collabore déjà avec plusieurs grands noms tels que SoftBank Robotics Europe, EDF, Generali France et Groupama, souhaite se concentrer sur des entreprises de plus de 50 personnes qui sont aujourd’hui celles pour qui la vie en communauté et le bien être pour les salariés sont des questions primordiales. La plateforme grâce à sa technologie de pointe et son équipe d’experts, personnalise et s’adapte à chaque structure pour procurer la meilleure expérience utilisateur.

Entourée d’une équipe de 4 développeurs chevronnés OuiSpoon souhaite, grâce à la levée de fonds renforcer son recrutement avec des développeurs supplémentaires, des commerciaux, un service communication et marketing, ainsi qu’un customer success manager.

La startup se concentre pour le moment sur des entreprises de l’hexagone pour parfaire son modèle et offrir le meilleur service du marché aux PME et ETI.