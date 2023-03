En cette période de tension pour le monde du capital-risque et alors que les financements se raréfient pour l’écosystème tech hexagonal, OuiLive, jeune startup française en hypercroissance dans les secteurs RH & RSE depuis le lancement début 2021 de sa solution de Challenges connectés, annonce aujourd’hui officiellement avoir levé 300 000 euros auprès de Bpifrance. Ce financement établi sous forme d’un Prêt Innovation et Prêt Amorçage Recherche & Développement va permettre à OuiLive de financer le recrutement de profils clés (développeurs seniors et commerciaux), d’accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités et in fine de prendre le leadership sur le marché français des Challenges pour entreprises.

OUILIVE, 2 ANS D’EXISTENCE ET UNE CROISSANCE FULGURANTE POUR BOOSTER L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

OuiLive propose une plateforme digitale de Challenges connectés qui répond à un triple enjeu pour les entreprises et organisations : créer de l’engagement en interne, faire passer des messages de manière efficace et renforcer les liens d’équipes. Une offre inédite, et qui est arrivée à point nommé au moment de son lancement début 2021 en pleine crise sanitaire. En effet, les entreprises et organisations cherchaient alors désespérément à recréer du lien humain et à booster l’engagement de leurs collaborateurs, mais ne disposaient pas encore d’une solution 100% digitale et donc facilement déployable à travers plusieurs continents, que les membres soient en présentiel ou à distance.

Dès son lancement, la solution a tout de suite trouvé son marché et connaît depuis une croissance fulgurante qui lui a permis d’être rapidement rentable. En un peu plus de 2 ans d’existence, la société est passée de 4 cofondateurs à une équipe de 30 collaborateurs. Elle affiche un CA de 1,5 million d’euros pour 2022 (contre 1,1 million d’euros en 2021) dont 40% ARR, prouesse réussie tout en étant à 100% bootstrappée. Ce succès a été couronné en novembre 2022 par l’obtention du 1er prix dans la catégorie « Start-up et nouvelles technologies » durant les trophées Vénus de l’Innovation 2022, une victoire qui n’a pas fait oublier à OuiLive son ADN de startup à mission : depuis sa création, la société a déjà mobilisé dans ses Challenges connectés plus de 250 000 participants au sein de 350 entreprises et organisations clientes dans le monde entier (dont KPMG, Natixis, Sanofi, SalesForce, L’Oréal, Colas Rail, Pernod-Ricard, etc.). De quoi reverser plus de 200 000€ afin de financer les plus de 150 projets de ses partenaires d’impacts associés à nombre de ces Challenges.

UN FINANCEMENT DE 300 000€ POUR DÉMARRER UNE ANNÉE 2023 D’ORES ET DÉJÀ STRATÉGIQUE

Aujourd’hui, OuiLive s’impose sur le marché des Challenges connectés grâce à une force de frappe unique et inédite : son catalogue. En effet, tout comme Netflix, OuiLive propose à ses clients une offre d’une grande richesse (plus de 100 thématiques RSE, RH et QVT) à travers son catalogue d’évènements qui lui permet de répondre concrètement aux différentes problématiques des dirigeants, qu’elles soient liées à des sujets de formation, d’engagement ou de communication. Pour continuer à développer cette offre et la qualité de l’accompagnement proposé à ses clients, OuiLive a décroché un financement de 300 000 euros auprès de Bpifrance. Ce financement établi sous forme d’un Prêt Innovation et Prêt Amorçage Recherche & Développement va permettre de réaliser 2 objectifs à court terme : 1) recruter des profils clés (Développeurs seniors et commerciaux), 2) développer de nouvelles fonctionnalités pour l’application mobile OuiLive qui sert d’interface centrale durant les Challenges.

En attendant 2023 est d’ores et déjà une année stratégique pour OuiLive. Outre la signature récente de grands comptes de renom (le groupe alimentaire international Savencia, le leader français de l’évènementiel d’exception Sodexo Live !, le leader mondial des matériaux spécialisés Arkema ou encore Lacoste la célèbre marque au crocodile), OuiLive vient également de lancer une formule d’abonnement à l’année pour l’accès à sa plateforme de Challenges favorisant ainsi une croissance de long terme basée sur un modèle de revenus récurrents. Avec l’ambition d’être la scale-up de référence dans son écosystème d’ici 2025, les 4 cofondateurs de OuiLive se préparent également à lancer leur roadshow pour boucler une levée de fonds de plus grande ampleur d’ici la fin de l’année.

Olivier Houyvet, François Coucke, Augustin Bernard et Antoine Delport, cofondateurs de OuiLive : “Nous sommes très heureux de compter la BPI permis nos partenaires pour cette année 2023 qui s’annonce stratégique dans le cadre du développement de OuiLive. Ce financement va nous permettre d’accélérer notre croissance sur le marché français pour nous imposer comme le leader des Challenges connectés, de recruter des profils stratégiques, et d’également renforcer notre force de frappe commerciale. Merci aux équipes BPI pour leur confiance. Ce financement n’est que la première étape d’une levée de fonds qui démarre officiellement en 2023 auprès des différents VCs français. Avec une cible de 3 millions d’euros, cette future levée devra permettre à OuiLive de prendre le leadership sur le marché français des Challenges connectés, de se développer à l’international et de recruter des profils qualifiés pour devenir une scale-up d’ici 2025 !”