Ostrum Asset Management a défini et déployé une approche de la gestion responsable ambitieuse, déclinée sur l’ensemble de ses processus d’investissement.

Cette démarche vise une meilleure prise en compte des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement, conformément aux recommandations de grands référentiels normatifs internationaux, tels que les Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies (UNPRI : https://www.unpri.org/), dont Ostrum Asset Management est signataire depuis 2008.

En ce sens, Ostrum Asset Management, s’engage à ne plus soutenir le secteur du tabac, fortement controversé, contraire aux Objectifs du Développement Durable [1] du Programme des Nations Unies pour le développement, et dont les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux sont particulièrement négatifs.

Cet engagement a vocation à s’appliquer aux fonds dont Ostrum AM est gestionnaire financier. Ainsi, l’ensemble des équipes d’Ostrum AM sont fortement mobilisées pour :

Poursuivre la politique d’exclusion du tabac de l’ensemble de ses fonds ISR ;

Exclure le tabac de l’ensemble des fonds ouverts ;

Proposer à ses clients d’implémenter cette politique au sein de leur fonds dédiés et/ou de leurs mandats gérés financièrement par Ostrum Asset Management.

Cette politique est effective depuis le 30 juin 2018.

Cet engagement marque la volonté d’Ostrum AM de ne pas soutenir, par ses activités, les secteurs et émetteurs les plus controversés et pour lesquels Ostrum AM déploie des politiques sectorielles et d’exclusion sur son univers d’investissement [2].

Cette conviction s’inscrit en totale cohérence avec les engagements de sa maison mère Natixis [3].