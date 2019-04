Ostrum Asset Management, un affilié de Natixis Investment Managers, annonce le recrutement d’une équipe d’experts basés à Hong Kong et Singapour pour élargir son offre de gestion en dette privée sur actifs réels [1] dédiée aux investisseurs institutionnels. Afin de soutenir ses ambitions de développement sur la zone, Ostrum AM crée une filiale à Hong Kong : Ostrum Asset Management (Hong Kong) Limited. Charles Regan est nommé responsable de l’activité de gestion de fonds infrastructure Asie Pacifique et Alistair Ho est nommé responsable Asie Pacifique de l’activité de co-investissement, en partenariat avec la Banque de Grande Clientèle de Natixis.

Dans le cadre du développement de sa plateforme mondiale de dettes sur actifs réels, placée sous la responsabilité de Denis Prouteau, CIO Private Debt Real Assets, Ostrum AM étend ses activités dans la zone Asie Pacifique et ouvre une filiale à Hong Kong pour répondre aux besoins de diversification des investisseurs sur ces classes d’actifs. Celle-ci accueillera et proposera aux investisseurs les activités d’investissement dans le secteur de la dette privée sur actifs réels en infrastructure sur la zone Asie Pacifique mais également une offre de co-investissement en partenariat avec la Banque de Grande Clientèle de Natixis.

La zone Asie Pacifique est devenue le marché le plus important sur le secteur de l’infrastructure, tant en termes d’opportunités d’investissement que de demande des investisseurs. Ibrahima Kobar, Directeur des gestions et directeur général délégué d’Ostrum AM commente : “La zone Asie Pacifique rassemblera à elle seule 60 % des dépenses mondiales en infrastructures d’ici à 2025 [2] et notamment les besoins de financements de l’initiative One Belt, One Road [3] sont conséquents. Recruter des experts reconnus dans la zone au sein de nos équipes nous permettra de développer une offre de fonds pertinente pour nos clients dès les prochains mois”.

Fabrice Chemouny, Head of Asia Pacific for Natixis Investment Managers ajoute : “ La dette privée sur actifs réels répond pleinement aux besoins de diversification des investisseurs qui veulent participer au financement de l’économie réelle. La classe d’actifs propose un couple rendement/risque attractif. L’offre d’Ostrum AM s’accorde parfaitement avec l’approche Active Thinking® de Natixis Investment Managers ”.

Charles Regan commente : “ La région Asie-Pacifique rassemble les économies ayant les taux de croissance les plus élevés au monde et l’Australie, le deuxième marché mondial en termes de financement de projets ; c’est un marché porteur pour la dette d’infrastructure. Le financement d’infrastructures dans la zone présente par ailleurs un risque comparable aux investissements dans les pays de l’OCDE [4]. Nous sommes investisseurs en AsiePacifique depuis plus de 20 ans et nous avons fait nos preuves dans différents cycles de marché. ”

Charles Regan rejoint Ostrum AM Hong Kong Limited en tant que Responsable de l’activité dette privée actifs réels infrastructure pour la zone Asie-Pacifique. Précédemment, Charles Regan était co-fondateur et directeur général de Windward Capital Asia Inc. Avant de créer Windward Capital Asia, M. Regan a occupé plusieurs postes à responsabilité dans la région Asie-Pacifique, notamment en tant que directeur général, co-responsable régional CIB et responsable régional de FIG, Asie Pacifique chez Banco Santander (Hong Kong) et responsable de la division origination, des marchés de capitaux et directeur général Asie-Pacifique chez WestLB AG (Hong Kong).

Charles Regan a obtenu un MBA de la Thunderbird School of Global Management et un BAA de la James Madison University. Charles Regan devient responsable d’une équipe qui compte aujourd’hui deux collaborateurs, incluant Angus Davidson Managing Director, APAC Infrastructure Private Debt Real Assets et Evelyn Chan, Director, APAC Infrastructure Private Debt Real Assets.

Alistair Ho rejoint Ostrum AM Hong Kong Limited en tant que responsable des coinvestissements pour la région Asie-Pacifique, en partenariat avec la Banque de Grande Clientèle de Natixis S.A.

Plus récemment, Alistair Ho était directeur général, responsable des financements structurés, Asie hors Japon pour Mizuho Securities Asia Limited.

Avant de rejoindre Mizuho, Alistair Ho a occupé divers postes en Asie, notamment : directeur exécutif, responsable syndication des crédits structurés pour la région AsiePacifique chez Natixis ; vice-président des solutions structurées obligataires chez Credit Suisse et vice-président, solutions stratégiques cross-assets chez Citigroup. Avant de revenir à Hong Kong, Alistair Ho avait commencé sa carrière au sein de l’équipe crédits structurés chez Citigroup à New York. Alistair Ho a obtenu une maîtrise ès arts en économie et un baccalauréat ès arts avec spécialisation en économie et finance de l’Université McGill, à Montréal, au Canada. Il est également titulaire d’une maîtrise en finance quantitative de l’Université de Waterloo, au Canada.