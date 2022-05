Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Christoph Thywissen est en charge des projets de transformation de Ostrum AM tels que le développement de nouvelles prestations digitales pour nos clients, l’optimisation de la gouvernance de la donnée, ou encore le déploiement du programme « ESG Ostrum New Ecosystem » ( ESG ONE ). Le programme ESG ONE vise décliner la stratégie ESG d’Ostrum AM de manière transversale au sein de l’entreprise et à associer chaque collaborateur dans sa mise en œuvre.

L’équipe transformation est composée de quatre collaborateurs expérimentés avec des domaines d’expertise complémentaires tels que la gestion de projet, le digital, la règlementation et l’ESG. L’équipe peut également s’appuyer sur des cabinets de consultants spécialisés offrant ainsi une grande flexibilité dans les prestations proposées et une capacité de réponse rapide aux demandes de nos clients.

Mathieu Cheula, Directeur Général Délégué déclare : « Pour offrir à nos clients une expérience d’investissement digitale et personnalisée, Ostrum AM doit poursuivre et accélérer sa transformation via l’investissement technologique, la maîtrise des données et la structuration toujours plus exigeante de ses processus. Nous sommes ravis de confier la nouvelle direction de la transformation à Christoph Thywissen, dont la riche expérience dans l’asset management, la gestion des risques et le management de projets, constituent des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction stratégique pour notre entreprise. »

Christoph Thywissen a débuté sa carrière en 2001 comme consultant au sein de PricewaterhouseCoopers Consulting, puis de BearingPoint. En 2007, il rejoint Crédit Agricole Asset Management (Amundi) où il occupe successivement les fonctions de Responsable de projets stratégiques et d’organisation puis de Risk manager en charge des portefeuilles diversifiés. Il devient Directeur des Risques et RCCI de la filiale de gestion de hedge fund Amundi Alternative Investment en 2012, puis Directeur de la mesure et attribution de performance du Groupe Amundi. Il rejoint Natixis Asset Management, aujourd’hui Ostrum Asset Management en septembre 2017, en tant que Directeur des Risques en charge de la gestion des risques d’investissement, de marché et de crédit, du contrôle de la conformité aux contraintes d’investissement et de l’analyse de performance des fonds de la société, jusqu’en janvier 2022. Il est nommé directeur de la transformation en février 2022.