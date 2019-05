Ostrum Asset Management (Ostrum AM), un affilié de Natixis Investment Managers avec 265,6 milliards d’euros d’encours sous gestion (298 milliards de dollars) [1], annonce l’extension de ses activités de gestion crédit aux États-Unis, avec la nomination de Brian T. Yorke, qui rejoint la société le 12 juin 2019 en tant que responsable de la dette structurée US. Cette nouvelle activité sera exercée par sa filiale Ostrum Asset Management U.S., LLC, (Ostrum AM US), dont le siège social se situe à New York.

Ostrum AM étend sa plateforme de dette structurée aux États-Unis pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels de diversifier leurs placements vers des solutions alternatives. Cette initiative s’inscrit plus largement dans la stratégie de développement à l’international d’Ostrum AM sur les marchés du crédit. Pour Ostrum AM, de réelles opportunités de création de valeur existent sur les marchés d’emprunts américains et peuvent générer de la performance pour ses clients. En Europe, Ostrum AM possède une solide expérience de plus de 15 ans sur cette classe d’actifs. L’extension de ses activités de gestion de dette structurée aux États-Unis, associée à son expérience et à ses moyens, permettront d’offrir aux investisseurs une gamme diversifiée de produits de dette.

Brian T. Yorke rejoindra Ostrum AM US en tant que responsable de la gestion de la dette structurée US et supervisera l’émission de CLO, la gestion de mandats, de fonds et la mise en place de solutions de gestion crédit pour les clients institutionnels. M. Yorke rapportera à Ibrahima Kobar, directeur général délégué et directeur des gestions d’Ostrum AM.

Matthieu Duncan, directeur général d’Ostrum AM, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir un professionnel aussi expérimenté que Brian chez Ostrum AM pour étendre nos capacités de gestion en dette structurée aux États-Unis. Avec son arrivée, nous renforçons nos compétences en matière de crédit et de structuration. »

Ibrahima Kobar, directeur général délégué et directeur des gestions d’Ostrum AM, ajoute : « Les 20 ans d’expérience de Brian sur les marchés du crédit et ses connaissances en matière de construction et de gestion de CLO vont permettre d’enrichir encore davantage notre expertise et le talent de notre équipe. »

« La réputation d’Ostrum AM dans la recherche, l’analyse et la gestion crédit m’a tout de suite convaincu. Je me réjouis à l’idée de contribuer à la stratégie de développement de sa plateforme de dette et de son offre à l’échelle internationale pour offrir des solutions de gestion performantes à nos clients institutionnels », déclare Brian T. Yorke.

Brian T. Yorke rejoint Ostrum US en tant que responsable de la gestion de dette structurée US. M. Yorke était jusqu’à présent responsable du trading, responsable de la gestion Global Performing Credit et gérant de portefeuille pour Bardin Hill Investment Partners (Bardin Hill) (anciennement Halcyon Capital Management). Avant de rejoindre Bardin Hill, M. Yorke a exercé différentes responsabilités : il a notamment été responsable de la négociation des prêts bancaires syndiqués chez Seix Advisors, négociateur de prêts bancaires et gérant de portefeuille junior au sein de Prudential Investment Management, où il s’est notamment spécialisé dans la gestion de CLO (participation au lancement et à la gestion de neuf portefeuilles de CLO), ainsi qu’analyste senior dans la division Private Fixed Income de Prudential, analyste pour Prudential Capital Partners et analyste pour la division Credit and Portfolio Management du Groupe Prudential Capital.

M. Yorke est titulaire d’un Bachelor of Science de l’Université de Scranton.