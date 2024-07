Membre du comité exécutif d’Ostrum AM et directement rattachée à Olivier Houix, Directeur Général, Gaëlle Théaud-Gautheron aura pour mission, en tant que Chief Operating Officer, d’optimiser l’organisation et l’efficacité des processus clés supportant les activités de gestion et le service aux clients d’Ostrum AM. Elle assurera également la coordination avec les équipes de Natixis Investment Managers, ainsi que l’ensemble des prestataires externes et soutiendra notamment les relations commerciales et contractuelles. Enfin, Gaëlle coordonnera les initiatives de transformations d’Ostrum AM.

Olivier Houix, Directeur Général d’Ostrum AM déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Gaëlle au sein d’Ostrum AM, dont la riche expérience en gestion globale des transformations sera un atout précieux pour Ostrum AM afin d’accompagner nos ambitions de développement. Sa connaissance du Groupe BPCE et son expertise de conseil font d’elle la personne idéale pour optimiser et fluidifier la relation entre les équipes d’Ostrum AM et nos prestataires au sein du Groupe, comme à l’extérieur. »

Gaëlle Théaud-Gautheron bénéficie d’une expertise de plus de 20 ans dans le secteur financier : après avoir commencé sa carrière en 2000 au sein du cabinet de conseil Bearing Point en tant que consultante puis manager dans la pratique « services financiers », elle rejoint en 2005 la Société Générale CIB ; elle y travaillera jusqu’en 2019, au sein du Chief Operating Office, puis comme responsable mondiale des opérations de marchés. Elle quitte la Société Générale CIB pour fonder Théa Conseil, un cabinet de conseil spécialisé en conseil en affaires et gestion du changement. En 2021, Gaëlle intègre le Groupe BPCE en qualité de Co-Responsable de l’Organisation et de la Transformation, puis de Managing Partner - Transformation Management Office chez Natixis Global Financial Services.

Gaëlle Théaud-Gautheron, 47 ans, est diplômée de la NEOMA Business School avec une spécialisation en finance.