Le fabricant français de peinture et de matériaux de sécurité pour le marquage routier, Oré Peinture intègre le spécialiste danois, Geveko Markings. Cette acquisition renforce l’offre de Geveko et constitue une étape importante dans la stratégie du groupe visant à étendre sa présence sur des marchés clés et des segments complémentaires.

Fondée à Verrières-en-Anjou (proximité d’Angers) en 1992 par Gilles Salles avec le soutien du groupe familial Leverrier, Oré Peinture fournit des produits et des solutions aux clients dans les domaines du marquage routier, de l’accessibilité et de la sécurité, ainsi que de l’industrie et du bâtiment. La société occupe une position de leader en France et s’est également développée à l’international au cours de la dernière décennie.

Cette acquisition est la plus importante de l’histoire de Geveko Markings, entreprise quasi centenaire. Elle élargit l’empreinte géographique du groupe et va générer des synergies opérationnelles significatives. La nouvelle structure sera en mesure de proposer à ses clients une offre de solutions et de produits la plus complète du marché.

Les deux sociétés partagent des traits culturels communs. Très orientées vers le client, elles s’attachent à fournir des solutions innovantes qui créent de la valeur pour les applicateurs de signalisation horizontale, les collectivités locales et les usagers de la route, pour faire cohabiter en toute sécurité les moyens de mobilité (piétons, cyclistes, automobilistes et transports en commun).

Oré fera désormais partie du groupe Geveko Markings. Oré compte 185 employés et réalise 30 M€ de chiffre d’affaires ; cette acquisition renforcera Geveko Markings d’environ un tiers.

Gilles Salles, fondateur et CEO d’Oré Peinture commente : « Depuis sa création en 1992, Oré s’est forgé une réputation de leader sur le marché français des matériaux de marquage routier et des produits d’accessibilité et de sécurité en tant que premier fournisseur indépendant. Je suis heureux que nous ayons trouvé un bon partenaire pour Oré. Cette acquisition permettra de réunir deux équipes talentueuses et innovantes dans le domaine du marquage routier liquide, de la délimitation de zones et des solutions décoratives, et l’équipe d’Oré fera partie d’une organisation de premier plan axée sur l’amélioration de la mobilité et de la sécurité au niveau mondial. »

Jesper Salskov Jensen, PDG de Geveko Markings Group ajoute : « Cette acquisition marque une étape importante dans nos efforts de développement du segment du marquage liquide pour offrir à nos clients un portefeuille complet de solutions de marquage routier. Oré propose de nombreux produits et solutions défiant toute concurrence, et nous sommes impatients de tirer parti de notre structure mondiale pour renforcer ces domaines au profit de nos clients et des usagers de la route et des piétons. Je me réjouis également d’accueillir les employés de l’entreprise Oré chez Geveko Markings. L’intérêt marqué d’Oré pour l’innovation et la satisfaction client s’inscrit parfaitement dans notre culture et, ensemble, nous allons proposer une offre de solutions complètes, leader sur le marché, qui répondra aux demandes actuelles et futures des clients. »

Oaklins France a accompagné le Groupe Leverrier et Gilles Salles, fondateur d’Oré Peinture dans la cession de l’entreprise à Geveko Markings.