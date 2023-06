Optigestion se dote d’une nouvelle activité de Private Equity avec deux objectifs : offrir une solution de diversification supplémentaire à ses clients et soutenir activement l’entrepreneuriat, l’innovation et la croissance des entreprises. Sa direction est confiée à Nicolas Domont, gérant associé OPC, qui sera assisté de France du Halgouët, gérante privée et OPC.

La création de cette nouvelle activité répond à deux objectifs : compléter par une expertise « maison » sur le Private Equity la gamme d’Optigestion, composée de trois fonds phares (Optigest Monde, Optigest Europe et Optigest Patrimoine) et de nombreux mandats de gestion dédiés, et financer l’économie réelle via des projets porteurs et innovants.

Nicolas Domont rejoint Optigestion en 2018 en qualité de gérant OPC, après avoir acquis une solide expérience dans le domaine du Private Equity et des Small Caps. Passionné par l’univers des entreprises et gérant de conviction, il met en œuvre une gestion internationale active. Nicolas est diplômé d’un master Finance ISC Paris.

« Notre proximité avec les enjeux des chefs d’entreprise, que nous sommes nous-mêmes, est essentielle dans notre volonté de nous engager dans le Private Equity ; nous savons qu’aujourd’hui ces opportunités de diversification sont indispensables dans une gestion de long terme, mais aussi, qu’elles le sont pour financer l’économie réelle. Nous sommes ravis que cette activité soit pilotée par Nicolas Domont dont les compétences et l’expérience sont un atout de taille », déclare Xavier Gérard, Président d’Optigestion.

« Notre vision du Private Equity est résolument entrepreneuriale, et cela se traduit concrètement : nous accompagnerons les dirigeant(e)s de projets à fort potentiel que nous aurons sélectionnés, pour accélérer leur croissance, optimiser leur performance opérationnelle et les aider à atteindre leurs objectifs de création de valeur à long terme », déclare Nicolas Domont. « Je suis ravi de poursuivre ma carrière chez Optigestion en développant cette activité passionnante. ».