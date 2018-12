La société Decortiat Estelle, spécialisée dans le conditionnement à façon de parfums et produits cosmétiques de luxe en petites séries, change de direction. Elle est reprise par Dominique Bidaut dans le cadre d’un MBI (Management-Buy-In) soutenu par deux investisseurs : Arkéa Capital et Sofimac Régions qui investissent respectivement 1,5 M€ et 0,8 M€ dans la société.

Decortiat Estelle est spécialisée dans le conditionnement primaire (conditionnement du produit) et secondaire (packaging du produit fini) de parfums et produits cosmétiques de luxe en petites séries. Installée depuis près de 45 ans en région Centre Val-de-Loire, sur le territoire de la Cosmetic Valley, la société a enregistré en 2017 un chiffre d’affaires de plus de 7 M€, en progression de 15 % sur les 3 dernières années, une croissance soutenue par un marché mondial de la cosmétique haut-de-gamme très dynamique. L’excellent niveau de qualité de son travail, son personnel qualifié et sa réactivité sont autant d’atouts qui permettent à Decortiat Estelle de se positionner comme un établissement de référence auprès des grandes maisons de parfumerie et cosmétiques parisiennes.

Avec l’appui de ses partenaires financiers - Arkéa Capital et Sofimac Régions (via sa SCR Centre Capital Développement) - Dominique Bidaut devient l’actionnaire majoritaire de la société Decortiat Estelle. Dominique Bidaut dispose de 25 ans d’expérience dans l’organisation et l’optimisation de lignes d’assemblage et de conditionnement, l’optimisation des flux de production et la gestion du personnel en environnement industriel.

Arkéa Capital, filiale du groupe Arkéa dédiée aux activités de capital-investissement et Sofimac Régions accompagnent, en tant qu’actionnaires minoritaires, la reprise en MBI de Decortiat Estelle. Ils investissent respectivement 1,5 M€ et 0,8 M€ aux côtés du nouveau dirigeant.

Ce rapprochement entre Dominique Bidaut et les investisseurs financiers va permettre de poursuivre le plan de développement industriel de Decortiat Estelle qui prévoit notamment l’agrandissement du site actuel et l’élargissement de l’offre.

Yohann VIMONT d’Arkéa Capital commente : « Nous sommes fiers de concrétiser cette opération de reprise aux côtés du repreneur Dominique Bidaut. Le cédant, Denis Dauliach, a fait de bons choix stratégiques ces dernières années qui ont permis de positionner Decortiat Estelle comme un partenaire de référence sur un -marché de niche. En tant qu’investisseur patient, nous accompagnons Dominique Bidaut dans la durée pour poursuivre le développement de cette société régionale à fort potentiel et assurer la réussite de son plan de déploiement industriel. »

« Cette reprise s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Centre Capital Développement, notre SCR régionale. Cette opération va donner les moyens à la société Decortiat Estelle, emmené par Dominique Bidaut, de franchir une nouvelle étape, concourant ainsi au dynamisme de notre tissu économique. » souligne Bruno JAS de Sofimac Régions.

« Nous nous réjouissons d’accompagner Dominique Bidaut dans son projet de reprise qui passera notamment par le développement de nouveaux services à forte valeur ajoutée, avec d’éventuelles croissances externes ciblées. » ajoute Pierre MARTIN de Sofimac Régions.

Dominique Bidaut, Président de Decortiat Estelle conclut : « La Société Decortiat Estelle est un acteur reconnu du monde de la sous-traitance en conditionnement pour la cosmétique. Nous devons accompagner la croissance du business de la cosmétique et devons également anticiper les besoins futurs de ce secteur par rapport à notre activité de sous-traitant. Cela doit nous conduire à un plan développement significatif de l’activité et de l’outil industriel dans les années à venir. C’est vraiment un projet prometteur et passionnant. ».