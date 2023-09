Opale Capital, plateforme digitale d’investissement dans le non coté destinée aux conseillers financiers, et filiale de Tikehau Capital, annonce avoir sélectionné des stratégies de dette privée de situations spéciales des groupes Morgan Stanley Investment Management, Tikehau Capital et Brookfield Asset Management afin de s’adapter à l’environnement macroéconomique actuel. Cette nouvelle stratégie d’investissement, initiée via un fonds de fonds, investira ainsi dans trois références mondiales de premier plan.

Le contexte économique a fortement réduit les sources de financements traditionnels des entreprises telles que les prêts bancaires dits « leveraged loans », les émissions d’obligations « high yield » ou encore la cotation en bourse, toutes les trois ayant connu un fort repli ces 24 derniers mois.

Alors que la croissance ralentit et que les coûts augmentent, certaines entreprises vont devoir faire face à des échéances de remboursement. Par ailleurs, la réduction des marges contribuera à exercer une pression supplémentaire sur ces entreprises qui vont devoir se tourner vers des solutions flexibles de financement.

Les stratégies d’investissement dites de « situations spéciales », de « crédit opportuniste » ou encore de « crédit tactique » apportent ce type de solutions. Elles permettent en effet de soutenir les entreprises en leur proposant un financement sur mesure venant renforcer leurs liquidités ainsi que leur capacité à saisir les opportunités.

Cette nouvelle stratégie d’investissement proposée par Opale Capital représente donc pour les investisseurs une approche parfaitement adaptée à l’environnement actuel. Elle est accessible aux investisseurs français dès 100 000€, tout comme l’ensemble des fonds proposés par Opale Capital.

Le fonds proposé par Opale Capital sous format de FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) est appelé « Opale Capital Stratégies Crédits Tactiques » et est disponible jusqu’en juillet 2024.

Paul Moreno Blosseville, président d’Opale Capital déclare : « Nous sommes très heureux de lancer cette première stratégie d’investissement de dette privée se concentrant sur le financement des situations spéciales. Cette stratégie vient compléter l’offre d’Opale Capital et propose aux clients des conseillers en gestion de patrimoine un investissement qui nous semble adéquat à l’environnement actuel : son profil est défensif compte tenu des protections à la baisse offertes par ce type d’investissement, et vise des rendements élevés. »