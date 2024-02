Les thématiques d’investissement sélectionnées sont centrées autour de la santé, du développement numérique et des initiatives de décarbonation. Les équipes d’Opale Capital sont convaincues que ces thématiques répondent à des besoins d’investissements importants, tant publics que privés. Cela crée un environnement porteur pour les entreprises de ces secteurs :

1. La santé : face au défi du vieillissement démographique et à la prévalence croissante des maladies chroniques, les pays de l’OCDE verront la part des dépenses de santé augmenter en proportion de leur PIB.

2. La technologie : un des leviers identifiés par les Etats pour accroitre la productivité de leurs économies. Par exemple, les pays de l’Union Européenne ont alloué 127 milliards d’euros d’investissements dans le numérique de 2021 à 2026.

3. La décarbonation : des investissements mondiaux de 4 600 milliards d’euros sont nécessaires pour atteindre les engagements des Etats en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Tant les Etats-Unis que l’Europe et la Chine ont déjà lancé d’importants investissements.

Les fonds inclus dans ce portefeuille de fonds seront chacun spécialisés sur l’une de ces trois thématiques. Cette spécialisation permet ainsi aux gestionnaires sélectionnés d’opérer avec l’expertise nécessaire pour accompagner de manière durable et efficace les entreprises acquises.

Les fonds choisis adoptent tous une stratégie de « growth buyout », se caractérisant par une prise de participation au capital des sociétés cibles avec un faible effet de levier et une orientation vers des entreprises rentables et en forte croissance.

Le fonds Opale Capital Stratégies Growth Buyout investira dans cinq à six fonds, et Opale Capital offre déjà une visibilité sur trois d’entre eux, dont les gestionnaires sont des spécialistes ayant démontré des performances historiques importantes : GHO, Webster et Tikehau Capital.

Comme pour toutes les stratégies proposées par Opale Capital, cette stratégie de Growth Buyout est accessible à partir de 100 000 euros.

« Nous sommes ravis de pouvoir proposer cette nouvelle stratégie à nos plus de 200 partenaires distributeurs. Les fonds de Growth Buyout alignés sur les trois thématiques de santé, numérique et décarbonation nous semblent particulièrement pertinents car portés par une croissance sous-jacente robuste. Les investissements, gérés par des experts, offrent des perspectives de rendements attractives pour les investisseurs particuliers. » précise Paul Moreno Blosseville, Président d’Opale Capital.