Le groupe ambitionne de devenir un acteur majeur du secteur en accompagnant la transformation des systèmes d’approbation des documents et les processus de dématérialisation des organisations.

Oodrive, leader européen de la gestion des données sensibles, acquiert LegalBox, le spécialiste français des solutions d’automatisation des workflows et de parapheur électronique. Cette acquisition fait suite à un partenariat technologique de longue date pour répondre à des appels d’offres d’e-signature, pour lesquels LegalBox et Oodrive ont proposé leurs expertises complémentaires.

Des synergies au service des clients

LegalBox, spécialiste du document électronique à valeur probatoire, accompagne les entreprises dans leurs projets de dématérialisation de flux de documents entrants, internes et sortants.

Oodrive déploie, via sa filiale CertEurope, des services d’identification électronique et de confiance numérique, conformes aux exigences techniques élaborées par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), au RGS (opérateur de certification RGS***) ainsi qu’au règlement européen eIDAS).

La solution LegalBox apporte à l’offre de confiance numérique d’Oodrive une brique fonctionnelle de gestion des workflows allant de la validation à la signature électronique de documents, en assurant la valeur probante de chaque action.

« Nous sommes ravis de l’acquisition de LegalBox qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance externe du groupe Oodrive. Cette opération va nous permettre de nous positionner au niveau des acteurs clés du marché stratégique de la signature électronique et de la confiance numérique. Avec cette intégration l’offre de signature électronique CertSign d’Oodrive s’affirme comme la meilleure alternative aux solutions américaines. » précise Cédric Mermilliod, Co-fondateur et Directeur Général du groupe Oodrive.

Un rachat catalyseur de développement et d’innovation

Plébiscité à la fois par les acteurs publics et privés, le parapheur électronique est un vecteur d’accélération pour Oodrive. Son intégration à l’offre d’e-signature permettra à Oodrive de se positionner au niveau des acteurs majeurs de ce marché stratégique et de répondre à 100% des demandes en France comme à l’international.

Afin de garantir la pérennité et la puissance de cette technologie, une équipe LegalBox a d’ores et déjà intégré la direction technique d’Oodrive. Ses compétences pointues en termes de technologie, de conformité et d’exigences réglementaires sur ce marché vont permettre à Oodrive de proposer à ses clients une solution robuste de parafeur électronique pour gérer leurs workflows de signature.

« Cette intégration est très positive. Nos clients vont bénéficier d’expertises pointues et de solutions hautement sécurisées pour la gestion de leurs données sensibles. Cette intégration va de surcroît nous offrir les dernières innovations du domaine pour proposer des offres produit plus larges, plus complètes et conformes aux attentes du marché en constante mutation. » déclare David Keller, ancien CTO de LegalBox.