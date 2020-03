La solution proposée permet aux acteurs de la gestion de patrimoine d’offrir à leurs clients patrimoniaux une expérience client riche avec des services d’investissements améliorés. Elle offre aux conseillers des outils intelligents leur permettant de gagner en efficacité, en connaissance client et en satisfaction.

OneWealthPlace apporte ainsi son expertise et son offre en matière de gestion de la relation client (portail client, onboarding, CRM, marketing et développement commercial) et Active Asset Allocation apporte son expertise et son offre en matière de planification financière, optimisation des portefeuilles et conseil en investissements.

Les deux FinTechs partagent des valeurs communes, notamment la satisfaction client et l’excellence de la mise en oeuvre. Elles ont toutes deux su innover dans leurs domaines respectifs, en s’aidant de l’Intelligence Artificielle.

OneWealthPlace et Active Asset Allocation ont notamment développé pour un multi family office anglo-saxon, une plateforme offrant un reporting digital sophistiqué associé à un outil de simulation et d’optimisation de l’allocation stratégique des clients.

« C’est en cherchant à répondre au mieux aux besoins d’un de nos clients que nous avons trouvé chez Active Asset Allocation le partenaire idéal pour continuer à apporter toujours plus de réponses aux enjeux de transformation des wealth managers », déclarent Alexandre Harkous, Fondateur et Yann Charraire, Directeur Général Délégué de OneWealthPlace.

Adina Grigoriu, Directrice Générale et Co-fondatrice d’Active Asset Allocation, ajoute : « Nous sommes fiers d’apporter notre expertise d’allocataire d’actifs dans la nouvelle place de marché de l’épargne créée par OneWealthPlace. Notre offre commune est un élément de création de valeur important pour la distribution et la gestion de la relation client. »

« Les enjeux d’aujourd’hui sont cruciaux pour tous les acteurs de la gestion d’actifs, notre association avec OneWealthPlace est une formidable réponse à ces défis ! » conclut Olivier Hiezely, Président et Co-fondateur d’Active Asset Allocation.

Active Asset Allocation et OneWealthPlace ont été élues « Solution Innovante de l’année 2020 » durant l’événement Technology for Finance Winter 2020, organisé par TechFin le 23 janvier dernier.