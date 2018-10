Olivier Robert, Directeur de la gestion taux

Olivier Robert débute sa carrière en 1995 au sein d’OFI Asset Management en tant que gérant de portefeuille monétaire et obligataire Euro. Entre 2000 et 2011, il est successivement responsable de la gestion ALM long terme (DEXIA CL), gérant de fonds Euro Aggregate (BDF Gestion, Natixis AM) et responsable de la gestion obligataire Euro au sein de l’équipe Assurance de Natixis AM. Il rejoint Amundi en 2011, en tant que gérant obligataire Euro aggregate pour la clientèle privée et institutionnelle.

Né en 1967, Olivier Robert a suivi des études d’actuariat au CEA (Centre d’études actuarielles) (2001) et est titulaire d’un Mastère Assurance - Finance de l’ESSEC (1995).