Olivier MURAIRE est diplômé du centre des Hautes Etudes d’Assurances (CHEA) en 1991. Il est également titulaire d’une maîtrise de Gestion de l’Université Paris IX Dauphine et d’un doctorat en Gestion de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.

Olivier MURAIRE a commencé sa carrière en 1980 au sein de la Société d’expertise Gélis et Ruèche. En 1986, il devient Directeur de la Société Générale de Courtage d’Assurance (AON) en France et en Espagne, puis rejoint la compagnie Commercial Union Assurance du groupe AVIVA, en 1992, au poste de Directeur technique IARD. Il en est nommé Directeur Général en 1998 jusqu’à sa cession à Groupama en mai 2002.

Il a ensuite été concomitamment Directeur Général du Groupement Temporaire d’Assurance Médicale (GTAM), et de la compagnie ACE European Group en France. En 2008, il nommé Directeur Général France & Europe du sud chez Liberty. Depuis 2018, Olivier Muraire est associé Gérant d’OMC Luxembourg Conseil en Stratégie et Développement pour le secteur de l’assurance en Europe.

En confirmant la nomination d’Olivier Muraire, Charles Moore Wilson, Président de Vessoa Private Equity a déclaré : « Olivier Muraire a apporté depuis plusieurs années une aide précieuse à Vessoa Private Equity en matière Stratégique et de Négociation. Son implication encore plus directe dans la marche de l’entreprise, notamment sur la sélection et le suivi de nos participations, contribuera activement au développement de Vessoa Private Equity et des entreprises que nous soutenons. »