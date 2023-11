Olivier Arlès rejoindra AG2R LA MONDIALE à compter du 2 janvier 2024. Il a vocation à succéder à David Simon en tant que Membre du Comité de Direction Groupe en charge de la Direction Finances, Investissements et Risques.

Olivier Arlès, rejoindra le Groupe AG2R LA MONDIALE à compter du 2 Janvier 2024. Il reprendra progressivement les fonctions de Directeur Finances, Investissements et Risques occupées par David Simon, sous réserve de son agrément par l’ACPR en tant que dirigeant effectif et des délibérations des Conseils d’administration concernés.

David Simon a indiqué : « Compte tenu de l’évolution de la maladie à laquelle je fais face depuis plusieurs années, je ne suis plus en mesure d’assurer pleinement mes fonctions de Directeur général délégué. Je tiens à remercier le Directeur général de m’avoir accompagné dans l’anticipation de ce changement et d’avoir organisé cette transmission fluide pour assurer la continuité des missions de la Direction Finances, Investissements et Risques. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement mes équipes pour leur travail exceptionnel et leur engagement à mes côtés. Nous pouvons être tous très fiers du travail accompli au service du Groupe, du renforcement continu de sa solidité financière dans un environnement très changeant qui permet aujourd’hui au Groupe de s’appuyer sur un socle financier solide pour déployer son plan d’entreprise ».

Bruno Angles, Directeur général, a déclaré : « Je tiens à remercier très chaleureusement et amicalement David Simon au nom de tous les administrateurs et collaborateurs du Groupe. Son engagement sans faille, l’excellence avec laquelle il a mené toutes ses missions ont été des atouts essentiels. Il a été au cœur de toutes les grandes décisions stratégiques, il a accompagné la croissance et la transformation du Groupe et contribué au renforcement de son assise financière. Nous accueillons avec Olivier Arlès un grand professionnel de la finance dont l’expertise du secteur de l’assurance sera essentielle pour accompagner les prochaines étapes de notre plan d’entreprise 23-25 et le développement du Groupe ».

Olivier Arlès a exprimé : « Je suis très heureux et fier de rejoindre le Groupe AG2R LA MONDIALE, 1er groupe de protection sociale en France. Je suis impatient de prendre mes fonctions et d’approfondir son environnement et ses enjeux, d’en découvrir les équipes, et de mettre mon expérience dans le secteur de l’assurance et de l’économie sociale au service de la transformation du Groupe et de son développement futur ».

Olivier Arlès, 56 ans, est actuellement Directeur Finances et Risques du Groupe VYV. Il est diplômé de l’Ecole polytechnique (1987) et de l’ENSAE (promotion 1992) et membre de l’institut des actuaires. Il a commencé sa carrière comme commissaire contrôleur puis chef de brigade de contrôle au sein de la CCAMIP (actuelle ACPR) de 1992 à 2005, avant de devenir directeur technique du groupe Mornay de 2005 à 2008. En 2008, il est nommé directeur de l’actuariat du groupe MACIF puis devient successivement directeur financier, directeur général adjoint et directeur général délégué du groupe MACIF. En 2020 il rejoint le groupe VYV comme directeur finances et risques.