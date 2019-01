Ogury Ltd., entreprise technologique spécialisée en Mobile Journey Marketing, annonce l’acquisition de la technologie développée par Influans, spécialiste du marketing technologique. Cette acquisition stratégique permet à Ogury d’intégrer les algorithmes dédiés à l’optimisation des campagnes CRM, afin de franchir encore une nouvelle étape dans sa compréhension du parcours mobile des consommateurs et de renforcer sa solution de Mobile Journey Marketing.

Mobile Journey Marketing est une nouvelle discipline marketing permettant aux entreprises de parfaitement comprendre l’ensemble du parcours de l’utilisateur mobile et ainsi d’engager réellement le consommateur de façon optimale avec du contenu pertinent à chaque étape de son parcours.

L’intégration technologique se fera dans les 18-24 prochains mois.

L’intégralité des algorithmes développés par Influans sera intégrée à la solution Ogury. La scale-up se dote ainsi d’une brique CRM venant alimenter ses technologies d’Intelligence Artificielle et compléter son offre d’activation de données mobiles.

Par ailleurs, dès aujourd’hui, Cédric Carbone, ancien CTO de Talend et d’Influans est nommé CTO d’Ogury. Il sera chargé du Produit, des Opérations et du Développement de l’entreprise à l’international et notamment dans les 6 pays dans lesquels Ogury est d’ores et déjà présent.

Pour Jean Canzoneri, co-Fondateur d’Ogury : « Dans un marché du MarTech estimé à 32 milliards de dollars mais où l’offre technologique reste extrêmement fragmentée, l’acquisition des technologies de pointe développées par Influans constitue un levier de croissance exceptionnel pour Ogury. En effet, les synergies que nous mettons actuellement en place avec les solutions de Mobile Journey Marketing que nos 120 ingénieurs ont mis au point vont permettre d’augmenter à très court terme la performance de notre offre. »

Cédric Carbone, Co-fondateur d’Influans et CTO d’Ogury ajoute : « l’acquisition de la technologie d’Influans représente plus que l’absorption d’une technologie très efficace, c’est la convergence des deux forces les plus complémentaires du secteur pour atteindre un niveau de pertinence et de personnalisation des messages encore jamais obtenu dans l’univers du Marketing mobile. »

Le « Match Marketing » d’Influans : l’Intelligence Artificielle au service de la performance et de la pertinence marketing et commerciale

Créée en 2014 par les fondateurs de Talend, startup française spécialisée dans l’intégration des données open source introduite au Nasdaq en 2016, Influans a développé des solutions technologiques de pointe dans le secteur du marketing personnalisé. Influans a ainsi construit une plateforme cloud basée sur l’intelligence artificielle qui s’adresse aux marques et aux retailers et permet de mettre en place des campagnes marketing hyper-personnalisées en identifiant de manière précise les futurs acheteurs d’une offre promotionnelle. Ainsi, en envoyant la bonne offre avec le bon produit à la bonne personne, la plateforme technologique d’Influans automatise le travail de segmentation des marques pour qu’elles puissent multiplier les revenus générés par leurs campagnes marketing.

Pour Bertrand Diard, CEO et co-fondateur d’Influans : « La frontière entre les technologies d’acquisition et les technologies de rétention et d’engagement client devient de moins en moins pertinente. Pourtant les solutions restent dissociées et peu complémentaires. En adressant les biais méthodologiques et techniques du marketing, Influans a démontré qu’il était possible de créer des foyers de valeur grâce à la personnalisation des messages des marques vers leurs clients. Avec Ogury, il va être possible de capitaliser sur une expérience unifiée entre l’acquisition de nouveaux clients et toute l’interaction marketing avec ces derniers. »

Quelques chiffres sur le marché de la MarTech :