CACEIS Bank et KAS BANK ont publié un communiqué conjoint informant le marché qu’à l’issue de la période de l’Offre publique d’achat, 95,30% de titres en circulation ont été apportés à l’Offre. CACEIS indique que son Offre sur KAS BANK est inconditionnelle, toutes les conditions suspensives étant satisfaites ou ayant fait l’objet d’une renonciation.

Le règlement-livraison des titres aura lieu le 27 septembre 2019. Les actionnaires n’ayant pas encore apporté leurs titres pourront le faire, dans les mêmes termes et conditions que l’Offre, pendant la période de réouverture de l’offre qui débutera mardi 24 septembre 2019 à 9h00 et se terminera le lundi 7 octobre 2019 à 17h40.

Jean-François Abadie, Directeur général de CACEIS déclare « Je me réjouis du succès de cette offre amicale. Les équipes de KAS BANK rejoindront prochainement CACEIS. Elles ont une parfaite connaissance des besoins des clients investisseurs institutionnels, CACEIS ajoutera ainsi à son offre une expertise de haut niveau en matière de services aux fonds de pensions. Tous les clients du groupe CACEIS bénéficieront des services de l’un des premiers asset servicers européens, de son vaste réseau et de sa solidité financière. Avec les équipes et les dirigeants de KAS BANK, nous mettrons à profit notre expérience reconnue en matière de gestion de migrations et de rapprochements pour assurer aux clients de KAS BANK une transition sans faille. »