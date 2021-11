OCTIME, un leader français de l’édition de solutions SIRH (Système d’Informations pour les Ressources Humaines), spécialisé depuis plus de 20 ans dans la planification, la Gestion des Temps et des Activités (GTA), accompagné par l’équipe d’Andera Expansion, annonce l’acquisition de LIBMED, plateforme de gestion et d’optimisation des remplacements dans le secteur de la Santé et du Médico-Social.

LIBMED, spécialiste de l’e-santé, a développé une plateforme facilitant la gestion des remplacements et des renforts. Elle permet aux établissements de santé de trouver sans effort des remplaçants ou des ressources complémentaires et de gérer et d’automatiser les démarches administratives liées à leur intégration.

Grâce à ce rachat, le groupe OCTIME, qui compte en France plus de 2.500 clients et gère plus de 1 million de salariés avec sa solution de planning et de GTA, complète son savoir-faire et son offre de services en répondant aux problématiques, très actuelles, d’organisation et de staffing des équipes. L’éditeur renforce ainsi sa position dans le secteur de la Santé et du Médico-Social – où il est historiquement présent et accompagne déjà plus de 1.500 clients.

LIBMED et OCTIME donnent naissance à « Staffelio by OCTIME », une solution SaaS innovante et performante de recrutement et de gestion des remplacements, totalement intégrée à la solution de GTA et de planification OCTIME, pour répondre aux nouveaux besoins et attentes des clients.

Riche et éprouvée d’un point de vue fonctionnel, performante et unique sur le marché par son niveau d’intégration à la solution OCTIME, Staffelio by OCTIME permet de digitaliser les processus de gestion des remplacements et des renforts du personnel salarié interne et multi-site, et d’automatiser la gestion des contrats courts des vacataires et des ressources externes complémentaires.

Cette offre – disponible dès septembre 2021 - est très attendue par le secteur Santé et Médico-Social. Elle sera proposée à d’autres secteurs dans un second temps (retail, hôtellerie, …).

« Nous sommes très heureux d’annoncer l’acquisition de LIBMED : ce rapprochement est devenu évident et naturel dès nos premiers contacts, d’un point de vue humain, stratégique et technologique. Il vient compléter et accélérer nos plans de développements industriels, et enrichir notre offre de services pour accompagner nos clients vers une digitalisation des processus de gestion des remplacements et des recrutements de ressources complémentaires. Staffelio by OCTIME, est une solution SaaS complète et intégrée à OCTIME, destinée à simplifier et à optimiser les processus de gestion des remplacements de nos clients. Ils disposent ainsi d’un outil qui leur permet de gagner du temps, de la performance, et de se concentrer encore davantage sur leur cœur de métier. Nous sommes fiers de leur apporter ce service complémentaire et souhaitons ainsi créer la première plateforme du marché du remplacement dédiée au secteur de la Santé et du Médico-Social » Nicolas Michel-Vernet, Directeur Général du Groupe OCTIME.

« Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe OCTIME. LIBMED a développé une plateforme technologique très poussée dans le domaine de la gestion des remplacements et cherchait un partenaire pour en exploiter tout son potentiel. Quel meilleur partenaire qu’OCTIME, leader des solutions de planification et de GTA ? De la combinaison de nos expertises, planification, gestion des temps, recrutement et remplacement, résulte une offre unique et totalement intégrée au service du client. LIBMED devient Staffelio by OCTIME » Charles Grosdidier, Co-fondateur & CEO de LIBMED.