Créé en 1990, COFFIM était jusqu’à présent un groupe exclusivement familial, fondé, détenu et géré par la famille DUTREIX. S’appuyant sur une soixantaine de collaborateurs, le groupe est spécialisé dans la promotion immobilière de logements, résidences services et immeubles de bureaux essentiellement en Ile-de-France et en région PACA.