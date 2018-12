Oaklins France a conseillé les équipes de Winncare group, leader français de l’équipement médical à destination des personnes dépendantes, tout au long de son processus d’acquisition de Mangar Health. Un fabricant britannique de matelas et assises gonflables destinés au confort des personnes allitées et/ou accidentées.

Déjà présent en Allemagne, en Pologne, dans les pays nordiques, en Espagne ou en Tunisie, le groupe français, Winncare, dont la société d’investissement cotée, IDI, est actionnaire majoritaire, consolide sa présence à l’international en rachetant la majorité du capital du britannique, Mangar Health.

Grace à cette opération de build-up, le français Winncare group acquiert un produit unique sur le marché et complète ainsi sa gamme de prestations. Il fait aussi ses premiers pas dans le BtoC en intégrant une entreprise maîtrisant la vente directe consolidée par un service-client reconnu. Et bénéficiera des appuis de Mangar à l’international : au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Australie.

Dans cette opération, les équipes d’Oaklins France ont accompagné Winncare group et son management dans sa stratégie de croissance externe.