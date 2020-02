Deux ans après une première levée de fonds de 1,2 millions d’euros réalisée avec Sagemcom, leader européen sur le marché des terminaux communicants, Otodo annonce une deuxième levée d’un montant de 3 millions d’euros et accueille ainsi à son capital le fonds d’investissement Breega.

Cette levée de fonds, réalisée avec le soutien de Bpifrance et de la Banque Populaire, permettra à Otodo d’accélérer significativement le développement et le déploiement de sa solution connectée auprès des opérateurs de télécom et des fournisseurs de service.

Depuis 2016, Otodo a développé une solution technologique permettant de piloter à distance une grande variété d’objets connectés et d’équipement domestiques, s’imposant comme la plateforme d’interfonctionnement entre les systèmes de smart home pour de nombreux industriels.

« Alors que le marché de la connectivité domestique connait une croissance importante, notamment sous l’impulsion du déploiement des assistants vocaux aux Etats-Unis et partout dans le monde, cette opération vient concrétiser la dynamique de développement d’Otodo et l’intérêt que portent les investisseurs à l’univers de la smart home. Elle nous permettra, entre autres, à accélérer notre développement à l’international » déclare Eric Denoyer, Président d’Otodo.

Otodo a par ailleurs présenté en avant-première lors du CES 2020 un partenariat avec le groupe Renault, pour développer une nouvelle solution de connectivité entre la voiture et la maison. Ce service innovant permettra l’exécution d’instructions déclenchées directement depuis la voiture et sera destiné, à terme, aux possesseurs de véhicules de série de la marque Renault équipés du système Easy Link (Zoe, Clio, Captur).

« L’adoption massive d’objets connectés pour la maison, aux États-Unis et maintenant en Europe, témoigne de l’utilité et de la pertinence de la solution « clé en main » d’Otodo qui s’applique aussi bien à des applications mobiles qu’aux tableaux de bord des voitures d’avenir. Breega est très heureux d’accompagner Otodo dans sa croissance et de les appuyer dans la conquête des marchés internationaux » ajoute François Paulus, Founding Partner de Breega.