OK Mobility Group, groupe spécialisé dans la mobilité globale, accélère son plan d’expansion via M&A et acquiert la société française MC Automobiles, l’une des cinq principales sociétés dédiées à la vente de véhicules d’occasion à négociants en France.

La relation commerciale étroite qu’OK Mobility Group et MC Automobiles entretiennent depuis plus de 12 ans a permis de réaliser cette acquisition. Ainsi, Othman Ktiri, PDG d’OK Mobility Group, assume avec responsabilité la mission de donner une continuité aux activités de MC Automobiles, d’assurer la croissance de l’entreprise française et de respecter les valeurs et les fondamentaux qui ont conduit MCA à se positionner, depuis 30 ans, parmi les cinq entreprises leaders de la vente B2B en France ; atteignant 4000 véhicules vendus annuellement et ayant facturé plus de 50 millions d’euros en 2020.

"Cette acquisition n’implique pas de changement de stratégie dans la distribution de nos VO, ni pour OK ni pour MCA. Il s’agit là d’une démarche naturelle avec laquelle nous cherchons à continuer à rechercher l’efficacité et à établir des synergies." En ce sens, Othman Ktiri déclare que "nous n’allons ni modifier notre politique commerciale ni changer de client. Tout le contraire. L’équipe MCA, très familière tant commercialement qu’administrativement de la vente B2B, ainsi que ses deux centres logistiques situés à Cahors, dans le sud de la France, et Criel, dans le nord, deviennent des atouts précieux qui nous permettront de nous rapprocher encore plus de nos clients et de leur offrir un meilleur service".

De son côté, Marc Carlin, fondateur de MC Automobiles restera, à 60 ans, lié à l’entreprise en tant que gérant. Marc Carlin se dit fier que l’entreprise qu’il a fondée soit rachetée par "l’un des principaux groupes de mobilité européens". "Après 30 ans à la tête de l’entreprise, je suis ravi de passer le relais à l’entreprise de mobilité avec la plus grande projection en Europe. C’est une belle opportunité pour MCA, ses employés, ses clients et ses fournisseurs", ajoute Marc Carlin.

Avec cette acquisition, OK Mobility Group franchit une nouvelle étape dans l’intégration de son business model à travers la consolidation de son canal de vente de VO en Europe.

Une opération historique pour l’entreprise, puisqu’il s’agit de la première acquisition qu’OK Mobility Group réalise dans le cadre de sa vaste stratégie de croissance globale esquissée en 2020 et qui prévoit, en partenariat avec la banque suisse UBS, d’explorer attentivement différentes alternatives stratégiques pour stimuler le développement futur des activités du groupe.