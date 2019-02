Cette joint-venture entre OIRPC (80%) et la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (20%), actionnaire du groupe La Française, ambitionne d’investir dans des projets majeurs situés dans le « Grand Paris ».

Avec plus de 368 milliards de dollars canadiens d’actifs sous gestion dans le monde, OIRPC continue l’expansion de son programme d’investissement et a créé une joint-venture, avec le CMNE, actionnaire majoritaire de La Française, pour développer un partenariat dans les projets immobiliers les plus emblématiques du Grand Paris. Dans un premier temps, 387,5 millions d’euros seront investis dans la joint-venture.

La Française, avec 19 milliards d’euros d’actifs immobiliers sous gestion et forte d’une expérience de plus de 40 ans en investissements, a saisi depuis plusieurs années l’opportunité à la fois immobilière et sociétale du projet du Grand Paris Express. La Française a pris des positions sur des emplacements stratégiques à proximité des hubs du Grand Paris pour en capter la valeur immobilière, avec pour objectif la régénération urbaine des sites clés de demain.

Bénéficiant de l’expertise et de la notoriété de La Française, la Société Foncière et Immobilière du Grand Paris, pilotée par Guillaume Pasquier, Directeur du Développement Foncières, et Anne Génot, CIO Grand Paris et European Real Estate Business Development Director, a d’ores et déjà sécurisé deux projets phares à Saint-Denis (93) et Villejuif (94).

"Ce nouveau partenariat en France avec un gestionnaire et investisseur immobilier de premier plan tel que La Francaise, et sa société mère CMNE, nous permettra d’investir dans un projet de développement stratégique au sein de Paris", déclare Andrea Orlandi, Directeur Général, Head of Europe, Real Estate Investments, OIRPC. "Grâce à ce partenariat, nous ciblerons des projets de régénération urbaine liés aux nouvelles infrastructures ; nous sommes convaincus que le Grand Paris Express transformera considérablement la région parisienne au cours de la prochaine décennie et au-delà. Nous nous réjouissons à l’idée de développer la joint-venture, portée par la dynamique du projet Grand Paris Express."

La joint-venture cherchera à développer le partenariat par le biais de projets de développement supplémentaires s’inscrivant dans sa stratégie globale d’investissement au-delà de Saint-Denis-Pleyel et Villejuif-Gustave Roussy.

« Ce partenariat avec un acteur institutionnel international de premier plan permet à La Française avec le soutien de son actionnaire CMNE d’accélérer son développement en immobilier et de participer, aux côtés d’acteurs publiques et privés, à la construction de Paris en tant que « Ville Monde », dans le contexte du projet structurant que constitue le Grand Paris Express », conclut Xavier Lépine, Président du Groupe La Française.