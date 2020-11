OFI Pierre se renforce avec l’arrivée de Franck Bénichou au poste de Senior Asset Manager. Franck Bénichou a intégré OFI Pierre dans le cadre de la consolidation de ses expertises en asset management immobilier. Reportant directement à Aymeric Thibord, Directeur Général, il aura notamment vocation à prendre en charge l’asset management sur les portefeuilles existants et contribuer à l’orientation ISR de la société.

Franck, 35 ans, a débuté sa carrière chez Swiss Life Immobilier en 2010 en tant qu’Asset Manager Junior en charge de la gestion d’un portefeuille composé d’actifs de bureau, de commerce et d’habitation sur Paris et la région parisienne. Il a également participé aux acquisitions d’actifs de bureau pour compte propre. Franck a ensuite rejoint Groupama Immobilier où il a occupé successivement les postes d’Asset Manager et de Senior Asset Manager en charge de la gestion et du développement d’un portefeuille composé d’immeubles de bureaux et commerces en France. Il a notamment travaillé sur des projets emblématiques comme la tour The Link à La Défense ou l’opération SoCo dans le IXe arrondissement de Paris.

Franck est diplômé du Master 246 - Management de l’immobilier de l’Université Paris Dauphine et de l’ICH. Il dispose de la certification AMF et est accrédité RICS