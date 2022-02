OFI InnovaCare, OPPCI agréé par l’AMF, répond à des enjeux sociétaux et de santé en pleine mutation. Le fonds a pour objectif de cibler aussi bien des actifs tels que les résidences services séniors, que des concepts plus récemment apparus comme l’habitat inclusif, les maisons de santé et les centres de soins de ville. Cette nouvelle solution se distingue de nombreux supports immobiliers du marché dédiés à la santé de par l’absence d’investissement dans des actifs médicalisés de type EHPAD.

Ce fonds thématique disposera d’un patrimoine situé dans des zones dynamiques identifiées sur le territoire national. Les actifs immobiliers seront majoritairement neufs et/ou devront répondre aux dernières normes environnementales, tout en étant sécurisés sur la durée avec des opérateurs engagés. Le fonds vise également l’obtention du Label ISR Immobilier.

Outre l’objectif de performance financière poursuivi par le fonds, OFI Innovacare permet aux investisseurs institutionnels de prendre part à un projet d’utilité sociétale d’envergure nationale. C’est une réponse aux constats démographiques et sociologiques ainsi qu’à la transition souhaitée par les politiques publiques.

Le fonds vise une taille cible de 250 M€ à trois ans. Le premier closing de janvier a d’ores et déjà réuni 10 investisseurs institutionnels au tour de table. OFI Pierre sécurise actuellement un portefeuille représentatif de son allocation future au travers de six résidences services séniors situées en France et d’un centre de santé parisien. Il s’agit d’actifs neufs et sécurisés par des baux de long-terme avec des exploitants de qualité.

Guillaume POLI, Président du Directoire d’OFI Pierre souligne : « La crise sanitaire a rappelé combien il est important et urgent de développer des infrastructures adaptées aux besoins des personnes dépendantes. OFI Innovacare permet d’investir de manière utile et vertueuse en répondant à des enjeux de société liés à la santé et à la dépendance, tout en visant un objectif de rentabilité financière attractif. C’est ainsi que nous concevons notre valeur ajoutée en tant que gérant d’actifs responsable ».