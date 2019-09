Anissa Aitali intègre OFI Asset Management comme Chargée des Relations CGPI. Elle rejoint ainsi l’équipe constituée par Bertrand Conchon, Directeur adjoint des partenariats Distribution, au sein de la direction du développement Distribution pilotée par Mathieu Caillier.

Anissa, 27 ans, aura en charge de promouvoir les expertises du Groupe OFI auprès des Partenaires Distributeurs francophones (CGPI, courtiers, plateformes…).

Anissa bénéficie d’une bonne connaissance de la gestion d’actifs et des relations avec les distributeurs externes, et notamment CGPI, auprès desquels elle a développé une expérience de 3 ans d’abord chez Primonial, puis ABN AMRO et enfin CBT Gestion.

Anissa est titulaire d’un diplôme d’école de commerce en finance (Master of Science Corporate Financial Management, SKEMA Business School).