À l’heure où la 15e Convention pour la Diversité Biologique (CDB) de l’ONU, dite COP15 Biodiversité, se tient à Montréal, OFI Asset Management publie un Regard d’Experts intitulé « Lutter contre les déchets plastiques pour protéger les océans ».

Ce rapport fait suite à une campagne de sensibilisation et de dialogue menée auprès de sociétés dont l’activité est considérée comme pouvant générer un risque sur la pollution des océans. Durant deux ans, l’équipe d’analyse ESG d’OFI AM, agissant pour le compte de son actionnaire MACIF, a interrogé chacune des sociétés sur sa politique de gestion des impacts liés au plastique dans leurs activités en amont et en aval. Cette démarche illustre l’importance donnée à la prise en compte des enjeux extra-financiers dans l’analyse des sociétés et la gestion du risque par anticipation, à la fois dans une optique de performance mais aussi de durabilité des acteurs de tout un écosystème.