Éric BERTRAND est nommé Directeur Général Adjoint d’OFI Asset Management et Directeur Adjoint des gestions. Il restera en charge des gestions Taux, Diversifiées et Quantitatives, sous la responsabilité de Jean-Marie MERCADAL, Directeur Général Délégué en charge des Gestions.

Éric a rejoint OFI Asset Management en 2016 en tant que Directeur des gestions taux et diversifiées. Il est par ailleurs membre du COMEX depuis 2018.

Avant de rejoindre OFI Asset Management, Éric était Directeur Adjoint des investissements et Directeur des gestions Taux et Crédit chez CPR AM qu’il a rejoint en 1994. Il a d’abord occupé les fonctions de Gérant monétaire, arbitragiste puis Gérant obligataire, taux et crédit, avant d’être nommé Responsable de la gestion taux en 2000, et Directeur adjoint des investissements en 2012.

Éric BERTRAND, 48 ans, a débuté sa carrière comme Chargé d’études en actuariat au Comptoir des Entrepreneurs.

Éric est actuaire ISFA.