OFI Asset Management (OFI AM) et Degroof Petercam Asset Management (DPAM) ont signé un partenariat stratégique avec la création d’une société de gestion commune basée à Hong Kong. Cette société permettra d’établir une présence en Asie et sera spécialisée dans les pays émergents. Selon les termes de l’accord, OFI AM détiendra 66 % et DPAM 34 %.

Cette société de gestion, qui servira de centre d’expertise pour les deux partenaires, comptera une quinzaine de personnes et regroupera trois activités principales :

Une activité de gestion de fonds, notamment des stratégies ISR sur les actions et les obligations émergentes, à destination des investisseurs européens ;

Une activité de recherche et analyse, intégrant de l’analyse extra-financière basée sur des critères ESG, avec une équipe dédiée couvrant les marchés asiatiques, et travaillant selon les méthodes développées au sein des deux maisons mères ;

Une activité de distribution locale de fonds ISR, visant une clientèle asiatique qualifiée.

Sous réserve de l’obtention des licences par les autorités de marchés suivant le process habituel prévu, la société de gestion devrait démarrer ses activités au début du second semestre 2021.

Jean-Pierre Grimaud, CEO d’OFI AM : « En tant que place financière internationale de premier plan, Hong Kong est une porte d’entrée naturelle vers la Chine et, plus largement, vers l’Asie dont les économies connaissent la croissance la plus rapide au monde. Le dynamisme de ces marchés génère des opportunités et des besoins pour la gestion d’actifs. La combinaison des expertises et forces d’OFI AM et de DPAM ainsi que l’expérience des deux sociétés, notamment dans le domaine de l’ISR, constituent des atouts qui nous permettent d’être confiants sur les perspectives de développement des activités de la nouvelle société de gestion ».

Hugo Lasat, CEO de DPAM : « Je crois fermement que le développement d’une présence locale d’analyse et une bonne connaissance des marchés émergents asiatiques sont essentiels pour couvrir en profondeur les secteurs mondiaux et enrichir nos recherches existantes en Europe. Nous croyons qu’il existe des opportunités pour les gestionnaires d’actifs ayant des caractéristiques distinctives clés comme la gestion active, les solutions ESG et des processus de gestion éprouvés. Une présence locale en Asie nous permettra de développer une meilleure connaissance du marché et améliorera notre capacité à fournir des solutions de placement qui répondent aux besoins actuels des clients et apporteront notre offre à une clientèle future élargie ».