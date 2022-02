Un an plus tard, SYNCICAP Asset Management (SYNCICAP AM) agréée le 4 octobre 2021 par la Securities and Futures Commission de Hong Kong, compte 15 collaborateurs, dont les deux tiers recrutés localement, permettant d’établir une présence en Asie et d’exercer pleinement son activité.

Aujourd’hui les équipes SYNCICAP AM sont en place pour reprendre la gestion des 4 fonds émergents proposés aux investisseurs européens par OFI AM. Ces fonds, qui ont la particularité d’être pour la plupart ISR, sont investis en actions et obligations d’Asie, Amérique latine et Europe de l’Est. L’offre devrait encore s’enrichir dans les prochaines semaines couvrant ainsi un large spectre de stratégies.

L’équipe d’investissement composée de 4 gérants et 6 analystes basés à Hong Kong ont été formés aux meilleures pratiques en matière d’analyse ESG, capitalisant sur le savoir-faire reconnu des deux maisons mères, et continueront à s’appuyer sur cette expertise.

« En termes d’investissement, la profondeur de ces marchés est impressionnante. Nous souhaitions être au plus proche du marché chinois pour bien cerner les tendances et apprécier les opportunités d’investissement, notamment dans les entreprises qui se saisissent des enjeux du développement durable, une préoccupation devenue majeure pour les économies des pays émergents. Si le contexte de lancement de SYNCICAP AM a été rendu particulièrement difficile par la crise sanitaire, cela nous a permis de mesurer la qualité et l’engagement des collaborateurs, ainsi que l’efficacité de l’organisation opérationnelle mise en place » commente Jean-Marie Mercadal, Directeur Général de SYNCICAP AM.

« Ce projet longuement muri de créer une société de gestion spécialisée sur les émergents à Hong-Kong, en partenariat avec DPAM, est aujourd’hui une réalité pour les équipes de SYNCICAP AM. Notre challenge est à la mesure de notre ambition qui s’inscrit sur le long terme. Je suis fier et heureux que tout soit déjà en ordre de marche et très confiant dans l’avenir de SYNCICAP AM » ajoute Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général d’OFI.

« Nous avons trouvé en OFI AM un partenaire avec qui nous partageons des valeurs communes et la même vision du partenariat. L’octroi d’une licence est un développement important. Avec nos principales caractéristiques distinctives, une gestion active, des investissements ESG, des processus d’analyse et d’investissement éprouvés, nous sommes convaincus qu’une présence locale en Asie via Syncicap renforcera notre capacité à mieux comprendre la dynamique de la région » commente Peter De Coensel, Directeur Général de DPAM.