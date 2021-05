OFI AM a d’ailleurs récemment annoncé la création d’une société de gestion en « joint-venture » avec Degroof Petercam Asset Management (DPAM). Syncicap AM,en cours d’agrément, sera basée à Hong-Kong. Elle sera le centre d’expertise sur les marchés émergents à la fois en matière d’analyses, de gestion et de distribution. Elle axera son offre sur des stratégies de gestion ISR, illustrant le parfait engagement vers l’ouverture à l’international et une offre ISR transverse sur l’ensemble des classes d’ac­tifs et marchés.

Ainsi, Jean-Marie Mercadal, est nommé Directeur Général de cette société qui permettra d’établir une présence en Asie. Il apportera toute son expertise de plus de 30 ans en allocation, gestion et analyse des marchés, dont 18 ans au service d’OFI AM, pour développer cette activité qui porte beaucoup d’ambitions. Jean-Marie, restera fortement impliqué pour définir la vision stratégique des investissements du Groupe, au titre de Directeur des stratégies d’investissements pour OFI Holding.

C’est Eric Bertrand qui lui succédera dans ses fonctions de Directeur des Gestions d’OFI AM. Eric Bertrand, qui a rejoint le Groupe OFI en 2016, occupait déjà les fonctions de DGD et Directeur adjoint des gestions. Membre du Comex, Eric est ainsi désormais nommé DGD, en charge des gestions pour OFI AM.

La volonté du Groupe OFI d’agir concrètement, dans le souci de générer un impact positif en faveur d’une finance responsable, implique à la fois des engagements forts en termes de politiques d’investissements et une organisation adaptée pour assurer des process d’analyse et de gestion à la hauteur de ses ambitions pour aller vers une gestion 100 % ISR.

C’est dans cette optique qu’Eric Bertrand a souhaité regrouper l’ensemble des équipes d’analyse et de recherche au service des gestions pour une finance responsable.

Ainsi, Luisa Florez rejoindra le Groupe OFI ce 31 mai comme Directrice des recherches en Finance Responsable. Elle aura pour mission d’organiser et de diriger l’ensemble des équipes d’ingénierie financière, de recherche ESG, de recherche crédit et d’analyse OPC, afin de renforcer la transversalité à tous les niveaux pour faciliter la prise en compte des enjeux environnementaux, sociétaux et de gouvernance dans les gestions.

Luisa était auparavant Directrice des solutions ISR chez LBPAM après avoir été à la tête du pôle Recherche en investissement responsable chez AXA IM et, encore avant, analyste en investissement responsable chez GAM et Vigéo.

Enfin, la volonté du Groupe OFI d’appliquer une politique de RSE en cohérence avec ses convictions et ses engagements - notamment en matière de valorisation des collaboratrices et collaborateurs, une ressource des plus précieuses pour l’entreprise et qui porte ses valeurs - s’est traduit par une évolution du Comex qui comptera désormais la Directrice des Ressources Humaines comme membre.

C’est ainsi que Claire Iribarne, Directrice des Ressources Humaines du Groupe OFI est nommée membre du Comex d’OFI AM.

« Cette évolution dans notre organisation est parfaitement en ligne et cohérente avec les objectifs que nous nous sommes fixés. Je suis convaincu qu’elle est de nature favoriser la mise en oeuvre de notre plan stratégique à horizon 2023 » a commenté Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI et Directeur Général d’OFI AM.