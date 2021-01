Guillaume Poli rejoindra OFI Asset Management le 1er février 2021 pour succéder à Franck Dussoge qui partira à la retraite après 9 ans au sein du Groupe OFI, durant lesquels il aura apporté tout son savoir-faire, son expertise et sa culture notamment du monde mutualiste.

Membre du comité exécutif, Guillaume aura la responsabilité des directions commerciale, marketing, communication, clients solutions, ingénierie produits et services.

Il reportera directement à Jean-Pierre Grimaud, Directeur Général du Groupe OFI.

Guillaume Poli, 54 ans, bénéficie d’une riche expérience dans les métiers de la banque d’investissement et de l’asset management en France et à l’international au sein de structures de renom telles que Société Générale, Nomura, Bankers Trust International, Goldman Sachs PLC. Il intègre Edmond de Rothschild en 2000 et est nommé membre du comité exécutif de l’asset management en 2012, exerçant notamment en qualité de Global Head of Business Development - Sales / Marketing / Product Development.

Tout au long de son parcours, Guillaume Poli a développé, à travers les fonctions qu’il a occupées comme responsable du développement, des ventes, ou encore à la structuration de solutions d’investissement, une large connaissance des problématiques des différentes clientèles : institutionnels, entreprises, banques privées, réseaux de distribution.

Guillaume a exercé ses fonctions principalement à Londres, à Paris et à Genève.

Guillaume Poli est diplômé de l’ESSEC.

« Je suis très heureux d’accueillir Guillaume dont l’expérience remarquable à la fois dans la connaissance des profils de nos différents segments de clients, sa culture métiers sur l’ensemble des classes d’actifs, mais également son expertise en matière de management et de développement en France et à l’international seront des atouts de taille pour relever les défis ambitieux que nous nous sommes fixés dans le cadre du plan stratégique 2023 » ajoute Jean-Pierre Grimaud.

« Je me réjouis de rejoindre les équipes du Groupe OFI et de m’associer à des projets de développement auxquels je crois beaucoup pour conquérir de nouvelles parts de marché en France et à l’international tant auprès des institutionnels que des particuliers. J’ai été impressionné par la qualité de ce que j’ai pu déjà percevoir des équipes et de la culture de l’investissement responsable, de la performance et du service chez OFI Asset Management » commente Guillaume Poli.